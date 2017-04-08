在中國當伴娘太危險  只好花錢聘請專業的

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）在中國婚禮的儀式中，當伴娘是件很辛苦的事，不是那種忙碌的辛苦，而是常常被迫遇上「生命威脅」，去(2016)年9月在海南文昌發生一起28歲伴娘因為替新娘擋酒而飲酒過量死亡的意外，引發中國網友熱議。

但這不是單一個案，去年3月也發生一起中國女星柳岩替好友婚禮擔任伴娘，卻被一群男性捉弄丟進泳池。

美媒Quartz報導，這些都是起因於中國婚禮中的傳統「習俗」，包括灌酒文化、與大批親友相聚、排場熱鬧的婚宴等，而伴娘在其中扮演十分吃重的角色，如接待賓客、替新娘擋酒、照顧與看管新娘房等，多少都會在大批親友之間受到言語調侃或肢體騷擾，一般稱為「鬧伴娘」的習俗，造成身心理不舒服。

「伴娘」的由來傳說是擔心新娘被搶婚，因此在婚禮當天會找幾個女孩跟新娘打扮得很像，增加辨識與新娘被劫走的困難，但時至今日這項功能已不存在，如今伴娘的角色更多具象徵意義，伴娘的美貌與數量某程度代表家族的門面與權力。

但早期「保護」的功能還是多少存在著，由於新人常常需要逐一向每桌敬酒且乾杯，為了避免新娘喝太多酒，伴娘就身兼擋酒功能，但這容易導致她們飲酒過量而危害身體。

而在婚禮這個大喜的場合上，許多賓客在幾杯黃湯下肚後，就會開起新人的玩笑，例如捉弄他們或要求他們脫掉上衣，更誇張者還會拉伴娘下水助興，有人甚至肆無忌憚的對伴娘言語和性別騷擾。

雖然這些情況較常發生在偏遠省份如海南或山東，那裡維持了較多傳統習俗，但都市婚禮如上海也會有許多對新人或伴娘伴郎的惡作劇，儘管情節嚴重可能觸法，但伴娘多半為了新人的面子、女性「潔身自愛」的刻板印象或未來結婚的考量等，而不願將整件事鬧大，使這種情況淪為伴娘心中的夢魘。

因此，一種新興而專業的行業興起，尋找「專業伴娘」的需求越來越多，甚至成為婚禮包套服務的其中一個選項，目前全中國約有50家婚禮企畫公司有專業伴娘服務，她們的工作包括化妝師、擋酒、替新娘應付無理的賓客等，她們通常也需要扮演Arlie Hochschild所說的「情緒勞動」(註1)功能：虛偽的微笑、創造婚禮歡愉的氣氛、參加那些被一般人認為是粗俗的婚禮習俗。

而專業伴娘的收費取決於她們所提供服務的難度，一位專業的伴娘在一場婚禮的收費可能200至800元人民幣(相當於台幣887至3,548元)，而由於婚禮多在假日，專業伴娘平日也幾乎都有正職工作，假日只是她們的兼差。

但作者最後點出，若沒有法律規範踰矩的婚禮要求，有些不合理的習俗可能短時間無法消除，甚至專業伴娘的出現還會強化刻板印象，認為女性是可以用金錢來消費的商品。

註1：「情緒勞動」(Emotional Labor)最早是由加州大學柏克萊分校的學者Arlie Hochschild於1983年所提出的概念，定義是「管理本身情緒用以創造公正可見的面部及肢體表現」，最初用在研究空服員與債務催收員的工作性質上。