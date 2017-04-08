學生離奇死爆警民衝突 四川瀘州斷電封鎮12天

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）中國四川瀘州市太伏鎮在過去短短數天中，躍上中港媒體版面，成為關注焦點。太伏中學發生一起離奇校園命案，但官方刻意隱瞞案情，甚至封鎖街道、出動大規模武警維穩造成民怨四起。

4月1日早晨，太伏中學14歲學生趙鑫被人發現慘死在校園內，身上有大面積淤傷。官方在事發不到一天內迅速宣布死因是墜樓致死，「排除他人加害死亡」。

但家屬質疑，現場沒有血跡、死者倒臥姿勢及身上傷痕都不似墜樓，警方不待屍檢就斷定「並非他殺」太過武斷。事後更有網友流傳，趙鑫是因交不出萬元保護費，遭校園霸凌毆打致死。五名加害者中有校長兒子、派出所所長兒子等官二代，官方才刻意隱瞞實情。

流言傳得沸沸揚揚，官方說詞反覆，關鍵的宿舍監視器影帶又神隱，民怨四起。民眾在網路上自發性地號召，上千民眾聚集於太伏中學前聲援死者家屬，要求官方據實以告。

大批民眾聚集於太伏中學前，聲援死者家屬（圖片取自互聯網）。

因應群情沸騰，瀘縣啟動大規模維穩機制，調動大批特警、軍警，多部裝甲車開進城鎮。此外，通往太伏鎮的各鄉村道路全部被封鎖，警察林立，不准任何車輛進入鎮中心，包括一名新華社的記者車輛。當地只准出不許進，更屏蔽附近網路、通訊。4月3日、4日出現警民衝突，武警毆打、逮捕抗議民眾。

官方調動大批警力，與抗議民眾對峙。影片來源：zttk666 youtube 頻道

新華社記者挺進太伏鎮採訪相關事件，發現所到之處都嚴密防範「有人陪同」。欲採訪死者祖父母、同學，卻跟來了一批鎮村幹部，對受訪人暗示、威脅、干擾，讓受訪人不敢吐露實情。據傳，不僅學生被封口，當地還要求民眾簽字認可學生墜樓說法，凡簽名就可獲得50元「封口費」。

時機敏感，瀘州市又宣布，從4月5日起全市停止供電12天，進行例行檢修作業。民眾質疑，是否當局發現擋也擋不住網民留言、討論，廣泛擴散消息，乾脆一舉斷電斷網。

中國多名維權律師聽聞消息，發出聲明表達願意協助家屬。維權律師盧思位指出，希望由四川省級司法接管該案的偵查、監督。他敦促當局放棄用高壓維穩的思維模式，用公平、公正的手段贏回公信力。