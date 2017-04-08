偷竊猖獗、中盤商剝削 揭露馬達加斯加的香草「不甜」

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）在西非小島國、馬達加斯加叢林裡，農夫Jacky每晚就睡在他的香草園旁，這是為了要保護他的香草不被偷走，因為種植香草是一家四口生活的唯一工具，所賺利潤已經夠少，不能再被偷走，小偷猖獗與中盤商剝削嚴重影響了他們的生存。

《半島電視台》(Al Jazeera)報導，Moara就是受害者之一，他在參加喪禮後返家，發現幾乎一半的香草都被偷走，在馬達加斯加北方小村落Manjeva，幾乎所有農夫都有被偷竊的經驗，Moara說，「只要離開15分鐘，小偷就會伺機而入。」

一旦香草被偷，農夫就得自己補貼損失，Soa Marie說，「我們必須睡在香草園，否則農作物就會被偷，這是很辛苦的工作，但我們還是只能賺很低的工資，實在很難收支平衡。」

沒錢的窘境犧牲了孩童就學機會

在一個生產香草為大宗的北部Sava地區，四分之三的農夫每日生活於1美元之下，儘管馬達加斯加是全球香草生產國，農夫生活還是十分貧困，Meny說，「種香草是很辛苦的工作，會被蚊子叮咬、還要每天勤勞工作，更要面對小偷偷走你辛苦勞動的成果」，這讓Meny不得不犧牲孩子的就學機會，因為沒錢。

種植和加工香草都是很辛苦、利潤又低的工作，卻是馬達加斯加許多人賴以維生的方式。(圖片來源：Flickr)

Rosenette也把小孩帶出學校，但除了失學問題，她有更迫切的壓力，「這裡的小偷比農夫更多，我丈夫每天守在香草園旁，但晚上就會回家，我們很怕他的生命安全。」但一旦在受訪時被問到小偷是誰，空氣中就會充滿恐懼與焦慮。

在另一個小村落，66歲的Visy很樂意回答所有關於香草種植的問題，但當話題轉到偷竊，他立刻保持沉默且避開眼神接觸。

當地香草買家與加工商Tombo Tam Hun Man說，這一產業的秩序十分混亂，缺乏法治和制度又加深了問題，「小偷不會有懲罰機制，即使被抓到也會在上法庭前就被釋放，警察會放了他們」，因為有些警察會自己買下這些遭偷竊的香草再轉手，政府貪腐讓香草偷竊情況更加嚴重。

中盤商剝削 出口商卻往往不知情

全球將近80%的香草來自於馬達加斯加，但這裡種植的香草卻被發現許多問題，包括竊盜猖獗、債務纏身與童工問題，去(2016)年12月DanWatch揭露了馬達加斯加種植香草的惡劣環境，最主要的問題在於農夫必須防範小偷入侵，而歐洲各地進出口商也難以追蹤所買的香草來自哪位個別農夫。

由於香草通常經多次轉手出口販售，許多中盤商藉機賺取利潤，讓香草到達消費者手中後，成為全球第二貴的香料，但最底層的馬達加斯加農夫卻仍然過著極端貧困的日子。

正是因為第一線的農夫和最終端消費者之間存在許多鏈結，很多利潤都被鏈結的中盤商吸收掉了，儘管香草的國際市場價再高昂，農夫所賺的利潤還是極有限，中盤商代表Yanday說他們在Sambava收購香草的價格最少賺20%的利潤，但沒有人知道接下來這些香草會流向哪裡，「我也不在乎，我不會過問太多事情。」

許多公司並不曉得香草來源，甚至可能隱含不人道情事與童工風險，而另一項嚴重的問題則是小偷猖獗，由於香草並不會有農場或種植紀錄，且經多位中盤商轉手，許多出口商根本不知道這些香草是否被偷竊而來，消費者因此可能陷入贓物買賣的交易。

去年，香草的國際價格來到驚人的每公斤400美元(相當於台幣1萬2)，在歐洲市場甚至高達每公斤500至950美元，這消息對馬達加斯加的農夫來說真是不敢置信，因為當初從他們手中賣出的價格每公斤只有8至34美元。

失望的農夫Soa Marie在受訪時只能無助的嘆息，處在國際交易的最底層只能任人宰割，他們靠香草所賺的錢甚至不夠帶小孩去看病。

Soa希望未來有機會的話，她小孩可以找別的工作，但遺憾的是，在沒有教育機會下，她的孩子可能被迫要走上同樣睡在香草園旁的生活。