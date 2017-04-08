飛彈刻意安排在川習會間？專家分析：純巧合 但宣示意味濃

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）連續兩天的川習會於7日落幕，原本該受矚目的北韓、經貿與軍事等議題都因川習會期間美國攻擊敘利亞而失焦，到底是刻意安排還是純屬巧合，《衛報》訪問多位中美專家進行分析。

據報導，川普在川習會前即有採取軍事行動的定見，而在晚宴期間6日晚間7時40分發動攻擊，於晚宴結束後約8時30分告知習近平。

英國《衛報》報導了多位中美專家的分析，麻省理工學院(MIT)的政治科學副教授M Taylor Fravel說：「在習近平第一次與川普的會面期間就發生這種事，中國肯定會十分失望，因為中國可能原先計畫要在這兩大強權會面的國際場合上，強化中國領導人強勢的印象。」

曾替小布希與歐巴馬擔任中國事務諮詢顧問的美國資深外交官員Paul Haenle也同意川普的做法可能讓美中關係倒退，「但更重要的是，這件事凸顯了美國的實力和在國際社會的領導地位，很難想像有其他國家可以像美國這樣執行單邊行動，中國更不可能。」

Haenle說，這件事凸顯了儘管習近平想要利用會談展現中國和他自己是與美國和川普平起平坐的，但就全球實力和影響力而言，中國還有一大段路要走，即使川普曾說過想要專注回國內事務，美國目前仍是世界強權，肩負著全球責任。」

中國長期反對美國對敘利亞採取單邊行動，與俄羅斯聯手在聯合國安理會阻攔美國制裁阿薩德政府的行動，7日美國發射飛彈後，中國外交部發言人發表聲明表示反對，但並未明確譴責美國的軍事行為，被問及美軍攻擊敘利亞一事是否替川習會蒙上陰影，華春瑩僅表示「相信人民十分關注海湖莊園的會面。」

學界說法一：非刻意安排，純屬巧合！

美國兩大智庫之一的戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)的中國研究主任Bonnie Glaser說，有消息指出這項飛彈發射只是湊巧與川習會同時發生，並非事先計畫好的，「但我的確認為這給習近平一個訊息，強調川普是個重視貿易的總統，他不會枯坐在一個地方耗費大量時間卻無結果，他會非常果斷的行動。」

學界說法二：展現美行動力！

然而，專家學者們都一致認為，這件事有助於在兩方面強化川普在與中國談判時的籌碼，第一，飛彈的發射展現了美國行動的可信度，特別是近日宣稱無論是否有中國支持，都會制止北韓發展核武。

Haenle說這是因為前些日子北京不理會川普「匯率操縱國」之說，以及在台灣問題上川普最後回到一中政策的表態，讓中國輿論認為川普不過是虛張聲勢的紙老虎。

第二，川普突如其來的軍事舉動可能讓北京重新思考在南海上的軍事操作，Glaser說許多人批評歐巴馬不敢在南海介入與中國的軍事衝突，這讓中國能更肆無忌憚的擴張其宣稱範圍，但繼任的川普可不是這樣，「中國得好好檢視新政府的態度」，在南海議題上恐怕不能再任意妄為。

但上述解釋仍然存在風險，中國今(2017)年下半年就要進行領導人輪替，川普這樣大膽的行徑是否會影響到即將卸任的習近平聲勢，南京大學國際關係專家Zhu Feng就不願意把美國攻擊敘利亞一事放大解釋，他認為飛彈攻擊與川習會並不相關，「那都只是美國的事。」