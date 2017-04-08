印度叢林「猴女孩」　警方持續清查身份

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）北印度警方正仔細核對失蹤兒童名單，希望能早日找到「猴女孩」的父母。

一名推測年約8~10歲的小女孩，幾周前被人發現在印度北方邦（Uttar Pradesh）的一個與尼泊爾鄰接的Katarniaghat野生動物保育園區。《BBC》報導，小女孩被當地警方發現時，正和一群猴子玩在一起。她不但無法和人類溝通，還表現出「猴子一般」的行為習性，手腳並用行走。警員Suresh Yadav 說，當他們嘗試要帶女孩離開時，猴群更群起攻擊警員。

「猴女孩」蓄著凌亂的頭髮、長指甲，滿身傷痕。她雖然不會說話，但會大聲地尖叫，還以四肢行走。女孩子也被醫生診斷出長期營養失調，目前經調養後身體狀況已經日漸恢復。日後，將轉介社福機構，由其他專業醫療人員介入，慢慢引導她回歸人類社會。

當地首長Ajaydeep Singh 亦前往醫院探視這名女孩子。他形容女孩是「叢林杜爾迦（Forest Durga）」，印度信仰中的女戰神。

許多印度民眾將女孩比做Rudyard Kipling 筆下由狼群撫養長大的孩子毛克利。

目前仍不大清楚，女孩究竟在叢林中生活了多久。

「猴女孩」目前被安置在當地醫院，待情況穩定便會轉介社福機構。(影片來源：Associated Press youtube 頻道)