惹怒計程車業者  義法院限期Uber十日內關閉服務

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）義大利媒體報導，7日義大利法院禁止車輛共乘App Uber營運，認為它對傳統計程車產業的經營帶來不公平的競爭。

《衛報》報導，7日羅馬法院針對計程車聯合公會提起的訴訟作出判決，認為Uber對現存計程車行業造成威脅，限期十日內關閉它在義大利的App服務，也必須停止所有義大利境內的宣傳或廣告。

若Uber藐視法庭、不遵守裁決，將面臨每日1萬歐元(逾台幣30萬)的罰款。

對此，Uber在聲明稿中表示，它們對此決定感到驚訝並會繼續上訴，它表示已有上千位專業且具駕照的司機靠著Uber App賺錢，也能替義大利民眾提供方便、可信賴的運輸服務。

法院這次的裁決是繼兩年前米蘭法院禁止UberPop App服務的決定，根據法規，義大利計程車業者需有商業經營執照，但UberPop卻沒有，2015年米蘭法院判定UberPop違法，但Uber反駁它是家科技公司，顧客只能透過手機App叫車，有別於路上隨意攔車的計程車。

一名米蘭的商業學教授Carlo Alberto Carnevale Maffè指出，這項判決根本充滿了意識型態，「這對義大利的創新創業發展是項不好的限制，僅僅一個人就能在無事實根據的情況下阻止一項全國性服務的發展。」

Uber在全球各大城市已掀起不少風波，包括在荷蘭身陷罪案調查、在日內瓦收到法院強制令，同樣未取得經營執照的Uber服務在德國、法國與西班牙也通通遭到禁止。