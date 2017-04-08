飛彈反炸敘利亞後 美警告：「不排除有下一步行動」

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）美國駐聯合國大使妮基·海利（Nikki Haley）警告，除了空襲，美國不排除會有進一步行動。她直言，防止化學武器擴散是美國的「核心利益」，美絕不會袖手旁觀。

敘利亞反政府軍控制的汗謝仁鎮（Khan Sheikhun）周二遭化武攻擊，至今有89人（包含33名小孩）因毒氣喪生，但敘利亞政府全盤否認使用神經性毒氣。

《BBC》報導，美國周四發射近60枚戰斧飛彈攻擊敘利亞。而此次轟炸的標的，正是周二敘國發動化武空襲的空軍基地。美軍這場轟炸行動造成至少6人喪命。

美駐聯大使海利向聯合國安理會表示，美國已經確保敘國總統阿薩德永不再使用化學武器，同時，她不排除美國會有進一步動作。「美國已經做好萬全準備，但我們由衷希望這不是必要的。」海利強調：「防止化學武器的擴散和使用是美國核心利益。」海利更嚴正譴責伊朗和俄羅斯選擇和敘國站同一邊，「幫阿薩德撐腰只會造成更多的無辜死傷。」

俄羅斯派駐聯合國大使薩夫羅科夫（Vladimir Safronkov）則反擊，美國的空襲行動「缺乏正當性」，無疑鼓勵敘利亞境內「恐怖分子」活動。敘利亞過去在蘇聯雷達、導彈的奧援下，擁有相當優異的空中防禦系統。但經歷內戰、領土丟失等，已被摧毀殆盡。莫斯科承諾，將強化敘利亞的防空防禦能力，更暫停和美國的熱線。這條熱線成立之初，是為避免雙方空軍在敘利亞空中擦撞。

關於周五的空襲行動，我們知道些甚麼？

敘利亞反抗軍周二遭到慘絕人寰的毒氣空襲。美國於周四率先反擊，駐防地中海的驅逐艦隊發射59枚戰斧巡弋飛彈，一舉摧毀敘利亞發動毒殺的空軍基地。美國自2014年來多次空襲敘國境內聖戰組織，但這次是首度將目標鎖定敘利亞政府單位。

川普甫當選時，明確主張美國不介入敘利亞紛爭，專心處理內政問題。美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）上周四出訪土耳其時也表示，阿薩德的去留應交給敘利亞人民決定。但經歷周二大規模毒殺平民事件，美國對敘國政策悄然轉向。不僅駐聯大使海利發言趨於強硬，提勒森周四更直言：「阿薩德不該再插足敘國未來。」