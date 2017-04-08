川習會期間攻擊敘利亞   飛彈發射後才告知習近平

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美軍在川習會晚宴期間對敘利亞發動飛彈攻擊，川普在會前即有採取軍事行動的定見，而在晚宴期間發動攻擊，外界好奇中方是否知情。



白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)在川習會後，說明美國總統川普決定與美軍執行攻擊敘利亞行動的過程，他指出，川普在晚宴結束時才告知習近平，約在6日晚間8時30至40分之間，那是第一波攻擊行動開始發揮效果的時候。

4月4日，川普上午在總統每日簡報中得知敘利亞化武攻擊，他要求國安團隊進一步提供資訊與最新狀況，跨部門機構研擬回應方案，晚間白宮戰情室召開會議，提出初步回應方案。



4月5日，國安高層上午於白宮集會進一步研擬各項回應，下午，國安會向川普進行方案簡報，川普要求更多資訊，並決定隔天做決定。



4月6日，川普於午間離開白宮前往佛羅里達州出席川習會，國安團隊在空軍一號與白宮進行視訊會議。

下午4時，與國務卿提勒森(Rex Tillerson)、國防部長馬提斯(James Matis)與國安顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)等高層再度舉行視訊會議，川普在會中同意採取軍事行動。



晚間7時40分，川習晚宴期間，位於地中海東側海域的美軍驅逐艦發射59枚戰斧飛彈，全部擊中設定目標。



晚間8時30分，美方開始通知外國領袖與國會議員，副總統彭斯致電國會與多國領袖，國務卿與國防部長也分別致電各國對口官員。



晚間8時30至40分，晚宴結束時，川普告知在場的中國大陸國家主席習近平。川普之後聽取各部門簡報，並在戰情室中與華府舉行視訊會議，瞭解行動進展與傷亡評估。



4月7日，川習會第2日進行之前，川普繼續聽取簡報。

為期兩日的川習會因美軍回應敘利亞動用化武，讓會談蒙上陰影，中方長期反對美國對敘採取單邊行動，與俄羅斯聯手在聯合國安理會阻攔。