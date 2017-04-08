川習會積極且富有成果？  外交人士分析：僅摸清底細

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）大陸國家主席習近平與美國總統川普，美東時間7日在佛羅里達州海湖莊園舉行中美元首第二場正式會晤，兩國元首就中美雙邊重要領域務實合作和共同關心的國際及地區問題交換意見，雙方認為這場高峰會是積極和富有成果的。但外交人士分析，這場會晤僅是雙方打聽對方底細的工具。

兩國元首會晤前，中美啟動新建立的外交安全對話、全面經濟對話、執法及網絡安全對話、社會和人文對話四個高級別對話合作機制，雙方就相關問題進行交流，商定兩個機制下一步工作的議程。兩國元首對兩個機制啟動及取得的初步成果感到滿意。

在經貿議題上，習近平強調中美已經互為第一大交易夥伴國，兩國人民都從中受益良多。中國正在推進供給側結構性改革，不斷擴大內需，中國經濟將保持良好發展勢頭，中美加強經貿合作前景廣闊，雙方要抓住這個機遇，中方歡迎美方參與「一帶一路」框架內合作。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)則表示，川普和習近平已同意一項新的貿易談判百日計畫，盼提振美國出口、減少美國對大陸的貿易逆差，羅斯表示，用減少貿易順差來作為一種控制自身通貨膨脹之道，大陸在這方面展現出興趣，羅斯說，「鑒於議題範圍和規模，或許具有雄心，但在商討進度方面是很重大的變化。」

在軍事議題上，習近平指出，軍事安全互信是中美戰略互信基礎，雙方要保持兩軍各級別交往，繼續發揮好中美國防部防務磋商、亞太安全對話等對話磋商機制作用，不斷完善重大軍事行動相互通報信任措施機制和海空相遇安全行為準則兩大互信機制。

此外，習近平也強調，中方願與美方加強執法合作，共同打擊販毒、拐賣兒童、洗錢、網路犯罪、有組織犯罪等各種形式的跨國犯罪，中美在維護網路安全方面擁有重要共同利益，雙方要利用執法及網路安全對話機制，共同推動和建設和平、安全、開放、合作、有序的網路空間，中國正在全力反對腐敗，希望美方在追逃追贓方面給予中方更多配合。

消息人士曾在會談前透露，中國原本希望利用這次川習會討論一個中國原則和對台軍售問題，並願制裁與北韓往來的中國銀行做為回報。但美方人士透露，對台軍售案已經送到白宮進行內部審查，會比歐巴馬時代的項目更多、更好，美方不會讓步。

外交人士分析，美中這次會面目的在領導人之間彼此摸底，評估對手的分量，並培養交情，對於成果並沒有很高的期待，會議結果也是如此，再加上美國對敘利亞政府發動軍事攻擊，川普政府的注意力轉移。不過，了解中國外交政策的人士認為，美國軍事介入敘利亞，美俄關係將交惡，對中國反而是喘息的機會。

習近平指出，這次海湖莊園會晤對中美關係發展具有特殊重要意義，他與川普進行長時間深入溝通，加深彼此瞭解，增進相互信任，達成許多重要共識。雙方要不斷鞏固已建立起來的關係，深化友好合作，推動中美關係發展，造福兩國和兩國人民，為促進世界和平、穩定、繁榮盡到歷史責任。

川普表示，他與習近平建立了非凡的友誼，此次會晤取得重要、豐碩成果，推動美中關係向前發展，雙方團隊已經透過啟動外交安全對話、全面經濟對話進行了直接溝通交流，並取得實質性進展。美方將同中方開展合作，努力消除影響兩國關係的因素和問題，使美中關係實現更大發展，美中關係一定能發展得更好。