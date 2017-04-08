瑞典卡車恐攻 警逮捕二嫌

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）瑞典斯德哥爾摩周五下午發生一起利用卡車做恐佈攻擊武器奪命的事件，造成至少4人喪生，14人受傷，警方在同日傍晚根據監視器已陸續逮捕兩名嫌犯。

攻擊發生後，行人紛找建築物躲避逃難，地鐵車站、主要幹道、及市中心公車線道暫封鎖數小時。

根據BBC報導，當地一家啤酒公司證實，旗下一名貨運司機在斯德哥爾摩市中心送貨時，遭嫌犯鎖定，趁司機進入一家餐廳送貨時潛入駕駛座，將卡車開走，接著駛入斯德哥爾摩熱鬧商業區，然後選定在皇后街上的Ahlens百貨公司前門處衝入，造成十多人死傷。

瑞典總理Stefan Lofven已定調這是一場「恐怖攻擊」。同時瑞典邊境也加強管制，防止其它嫌犯脫逃。

當地媒體引據警方消息，指一名嫌犯是在斯德哥爾摩北方40公里處的Marsta鎮遭逮，另一名則是在斯德哥爾摩西北方的Hjulsta被逮獲。目前調查仍進行中，截至報導出稿前，嫌犯背景與攻擊動機仍未明。

Metro報導，目擊民眾指現場多次傳出槍響。另一名目擊者指出，卡車衝入百貨公司當時，看見至少兩人被卡車輾過。

這場災難也不免讓人聯想到發生在去年法國尼斯與德國柏林的卡車恐佈攻擊，以及兩周前的倫敦汽車攻擊。