(台灣英文新聞/施家恩綜合外電報導)瑞典斯德哥爾摩周五發生一起疑似利用卡車做恐佈攻擊武器奪命的事件,包括美聯社在內的外電報導指出,至少有三人在這場攻擊中喪命。

Metro報導,這場發生在瑞典首都斯德哥爾摩購物區的災難,疑似與恐佈攻擊有關。民眾指現場多次傳出槍響。

這場災難也不免讓人聯想到發生在去年法國尼斯與德國柏林的卡車恐佈攻擊,以及兩周前的倫敦汽車攻擊。

瑞典媒體報導,該輛卡車衝入市中心一家繁忙的百貨公司,不少人在災難中受傷。其中一名目擊者指出,卡車衝入百貨公司當時,看見至少兩人被卡車輾過。

RT在Twitter刊出從高空俯拍民眾逃難影像:

VIDEO: People running after truck reportedly drives into crowd on Stockholm street https://t.co/fQZpiKm7Yr pic.twitter.com/kZgbO2kjhP