新北市立國中教師聯合甄選簡章今天公告

新北市立國民中學106學年度教師聯合甄選簡章，於今（7）日正式公告。本年度甄選除延續去年所有考生均須統一參加教育局辦理之筆試，並於複試報名階段分一般組及偏鄉組外，為因應107課綱新增之科技領域，教育局表示欲報考生活科技科與電腦科之考生，應於十二年國教科技領域課綱公布後3年內參加相關增能課程，以符合專長授課之精神。
本年度甄選業務由新北市立新泰國民中學承辦，缺額公告日期為106年5月5日，初試報名日期為106年5月8日，初試（筆試）日期為106年6月10日。一般組複試日期為106年6月24日、一般組複試錄取名單公告日期為106年6月28日；偏鄉組複試日期為106年7月1日，偏鄉組複試錄取名單公告日期為106年7月3日。詳細報考資訊可從新北市教師聯合甄選報名系統(http://career.ntpc.edu.tw）或中平國中網站(http://www.cpjh.ntpc.edu.tw)下載甄選簡章逕行參閱，教育局將不另行販售。
教育局再次提醒所有考生，本次甄選初試報名一律採線上報名，報名時間自106年5月8日8時起至106年5月12日18時止，請考生於新北市教師聯合甄選報名系統（http://career.ntpc.edu.tw）登錄報名，並於106年5月12日24時前完成繳費並列印准考證，始完成線上報名手續，歡迎請有意加入新北市教師行列者踴躍報考。