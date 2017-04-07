新北市立國中教師聯合甄選簡章今天公告

新北市立國民中學106學年度教師聯合甄選簡章， 於今（7）日正式公告。本年度甄選除延續去年所有考生均須統一參加教育局辦 理之筆試，並於複試報名階段分一般組及偏鄉組外，為因應107課 綱新增之科技領域，教育局表示欲報考生活科技科與電腦科之考生， 應於十二年國教科技領域課綱公布後3年內參加相關增能課程， 以符合專長授課之精神。

本年度甄選業務由新北市立新泰國民中學承辦，缺額公告日期為10 6年5月5日，初試報名日期為106年5月8日，初試（筆試） 日期為106年6月10日。一般組複試日期為106年6月24日 、一般組複試錄取名單公告日期為106年6月28日； 偏鄉組複試日期為106年7月1日， 偏鄉組複試錄取名單公告日期為106年7月3日。 詳細報考資訊可從新北市教師聯合甄選報名系統(http:// career.ntpc.edu.tw）或中平國中網站(htt p://www.cpjh.ntpc.edu.tw)下載甄選簡 章逕行參閱，教育局將不另行販售。

教育局再次提醒所有考生，本次甄選初試報名一律採線上報名， 報名時間自106年5月8日8時起至106年5月12日18時止 ，請考生於新北市教師聯合甄選報名系統（http:// career.ntpc.edu.tw）登錄報名，並於106年 5月12日24時前完成繳費並列印准考證，始完成線上報名手續， 歡迎請有意加入新北市教師行列者踴躍報考。