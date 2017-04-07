慈心有機農業發展基金會 啟動「2017海岸造林」行動

(台灣英文新聞 / 社會組綜合報導) 財團法人慈心有機農業發展基金會與和泰汽車，聯合行政院農委會林務局，於4月7日在新北市萬里區大鵬段海岸，啟動「2017海岸造林」行動。預計今年於新北市萬里，苗栗後龍，雲林台西、麥寮，屏東恆春及台東東河，全臺共6個縣市的海岸線，栽種10萬棵樹，總面積達31公頃。本次活動邀請林務局局長林華慶、和泰汽車董事長黃南光，以及慈心基金會董事長賴錫源親臨啟動儀式現場，並與百人志工在海岸造林的最前線種下樹苗，齊心為環境永續、國土保安盡一份心力。

慈心基金會董事長賴錫源表示，基金會已邁入20週年，一路走來遵循創辦人日常老和尚「光復大地、光復人心」的本懷，尋求對土地、對所有生命和諧的共處之道。基金會體認到地球環境的巨變對很多生命及物種的威脅，自2010年起，積極推動「種樹護地球」專案，包含種樹造林、企業認養、校園種樹傳唱等，並舉辦種樹講座及教育研習活動，平均每年超過150場種樹活動。近年，基金會有感於1,500公里的台灣海岸線，因環境變遷、海岸侵蝕等因素，呈現海岸裸露及零碎化現象，嚴重影響環境及國土安全。海岸造林是一項極為困難的任務，基金會仍秉持困難不應退，只論該不該做，捨我其誰的精神，展開積極造林護岸行動。

慈心基金會種樹專案總監程禮怡表示，近年來，台灣臨海土地被過度經濟活動佔據，加上地層下陷、土壤鹽化、海岸侵蝕加劇等自然環境因素，使得原有的生態結構崩壞，保安林短縮，沿岸沙洲逐漸破碎，且一旦破壞，就難以恢復；若遇颱風暴潮來襲，就有可能摧毀沿海城市、聚落。

程禮怡進一步說明，以本次記者會植樹場地，金山萬里大鵬段海岸為例，中間蜿蜒著員潭溪，溪邊為萬里區聚落群聚之所。2016年因颱風暴潮及強風破壞了守護樹木的圍籬及最前緣的樹木，若不積極恢復，接下來的東北季風、颱風，將一步步侵蝕剩下的海岸林，若海岸林完全消失，則當地聚落將直接受到強風、鹽霧、飛砂的侵襲。於是，基金會與林務局展開密切合作，重新擬定海岸造林計畫，選定不畏海砂淹埋、生存力強的黃槿、林投等植被為前線小英雄；而緊跟著種植耐濕、耐鹽的白千層、海檬果，最後再穿插北部濱海特色的朝鮮紫珠等作為生態樹種，維持該地區海岸林防風、防砂、防潮的特性，守護萬里海岸及聚落的安全。