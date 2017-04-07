新北高工汽車科接軌業界 馬自達捐贈全新CX3汽車

新北高工深耕國內技職教育，長期培育國內機械領域相關技術人才，推動產學合作成果斐然，臺灣馬自達汽車股份有限公司本企業回饋之精神，於今(7)日捐贈該校汽車科2部MAZDA CX-3，充實學校教學實習設備，縮短學用落差，協助培育更多汽修實務人才。
新北市近年來持續推動技職教育與在地就學，作為兩大重要教育施政主軸，而為增進產學聯結，更自101年開始推動「高中高職旗艦計畫」，透過5年18億的經費挹注，輔導高中職學校提出多項創新方案，其中「創建技職產學合作方案」全面介接本市高中職與優質企業廠家進行產學合作，經過這幾年一系列的積極落實與推動，確實對學生在技術與課業成績方面，產生正面而有效的影響。新北高工汽車科這幾年受惠前述計畫，長期培育汽車業界技術人才，近年於全國高中職工業類科技藝競賽中之汽車修護技術類科，均獲得金手獎及優勝等佳績，更配合勞動部辦理各項汽車、機器腳踏車之檢定或就業輔導班，積極與各汽車大廠的技術服務部門產學合作多年，在國內汽車維修服務職場，都可看見充滿信心的新北高工校友身影。
新北高工校長林恭煌致詞時表示，落實技職教育一直是我們堅持的理念，在「汽車」這個偌大的行業裡，我們讓學生適才適所。有意升學者輔導其直攻國立科大，協助專題、實驗研發、車輛測試等領域專研；而有意就業者，我們則協助其在專業技術領域精進，輔導進入汽車職場，讓學生做中學，畢業後再利用在職進修機會，加深、加廣學習，未來成為職場中堅幹部。未來工業4.0的世代，必須有學習不中斷的概念，要找回技職的精神，不要讓技術的價值消失。
教育局表示，新北高工持續深耕本市技職教育，更獲教育部選定為機械群科學校，推動教學資源分享，辦理機械群科課程研習，推動職業學校機械群科課程綱要，而技職教育與業界密不可分，藉由官、產、學三方的緊密合作，為教育創造出更多的可能。未來新北市技職教育科將配合新訂頒之《技術及職業教育法》，率全國之先全面推動「新北技職3.0」之系統性技職教育政策，重視全人職涯發展，並針對「職業試探教育」、「職業準備教育」、「職業繼續教育」三階段歷程進行整體性規劃，提出「從職涯認識到技藝接軌歷程普及與陪伴」、「從學用合一下的創新創發與就業接軌」、「從職涯導向概念下的職能對應與跨域增能」三大政策目標，讓新北市成為培育符合國家及產業發展需求之人才基地。