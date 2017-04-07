新北高工汽車科接軌業界 馬自達捐贈全新CX3汽車

新北高工深耕國內技職教育， 長期培育國內機械領域相關技術人才，推動產學合作成果斐然， 臺灣馬自達汽車股份有限公司本企業回饋之精神，於今(7)日捐贈 該校汽車科2部MAZDA CX-3，充實學校教學實習設備，縮短學用落差， 協助培育更多汽修實務人才。

新北市近年來持續推動技職教育與在地就學， 作為兩大重要教育施政主軸，而為增進產學聯結，更自101年開始 推動「高中高職旗艦計畫」，透過5年18億的經費挹注， 輔導高中職學校提出多項創新方案，其中「創建技職產學合作方案」 全面介接本市高中職與優質企業廠家進行產學合作， 經過這幾年一系列的積極落實與推動， 確實對學生在技術與課業成績方面，產生正面而有效的影響。 新北高工汽車科這幾年受惠前述計畫，長期培育汽車業界技術人才， 近年於全國高中職工業類科技藝競賽中之汽車修護技術類科， 均獲得金手獎及優勝等佳績，更配合勞動部辦理各項汽車、 機器腳踏車之檢定或就業輔導班， 積極與各汽車大廠的技術服務部門產學合作多年， 在國內汽車維修服務職場，都可看見充滿信心的新北高工校友身影。

新北高工校長林恭煌致詞時表示， 落實技職教育一直是我們堅持的理念，在「汽車」 這個偌大的行業裡，我們讓學生適才適所。 有意升學者輔導其直攻國立科大，協助專題、實驗研發、 車輛測試等領域專研；而有意就業者， 我們則協助其在專業技術領域精進，輔導進入汽車職場， 讓學生做中學，畢業後再利用在職進修機會，加深、加廣學習， 未來成為職場中堅幹部。未來工業4.0的世代， 必須有學習不中斷的概念，要找回技職的精神， 不要讓技術的價值消失。

教育局表示，新北高工持續深耕本市技職教育， 更獲教育部選定為機械群科學校，推動教學資源分享， 辦理機械群科課程研習，推動職業學校機械群科課程綱要， 而技職教育與業界密不可分，藉由官、產、學三方的緊密合作， 為教育創造出更多的可能。未來新北市技職教育科將配合新訂頒之《 技術及職業教育法》，率全國之先全面推動「新北技職3.0」 之系統性技職教育政策，重視全人職涯發展，並針對「 職業試探教育」、「職業準備教育」、「職業繼續教育」 三階段歷程進行整體性規劃，提出「 從職涯認識到技藝接軌歷程普及與陪伴」、「 從學用合一下的創新創發與就業接軌」、「 從職涯導向概念下的職能對應與跨域增能」三大政策目標， 讓新北市成為培育符合國家及產業發展需求之人才基地。