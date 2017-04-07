106年北區四城市中小學學生專題寫作比賽-新北市複賽暨頒獎典禮

新北市政府教育局於今(7)日在板橋區大觀國小辦理 「106年北區四城市中小學學生專題寫作比賽-新北市複賽暨頒獎 典禮」，本屆專題寫作主題為健康促進—健康一身‧彩色人生， 區分高中職組、國中、國小共3組，共計129隊報名， 今天獲獎的複賽隊伍共有高國中小各組的8強，共計24隊； 另再由各組選出前4強，共12支隊伍代表新北市參加5月5日於臺 北市辦理的四城市(新北市、臺北市、基隆市、桃園市)決賽， 希望能為新北市再創佳績。

北區四城市中小學學生專題寫作比賽鼓勵學生結合資訊素養和寫作能 力，透過建構分組的學習環境，培養孩子合作學習的精神， 並增進北區四縣市學生的學習與交流。希望透過本屆主題的探索， 培養每個學生具備關心健康議題的能力，並能篩選合適的資訊， 建立良好的健康觀念，以期未來的主人翁能在健康的環境中學習， 成為「關心你我健康」的新國民。

競賽活動先由各縣市自行辦理初、複賽， 再分別選出優勝隊伍代表參加四城市的總決賽， 其中複賽和決賽皆設有現場口試的機制， 考驗同學的臨場口語表達和應變能力，故從開始組隊報名參加比賽， 能夠堅持一路過關斬將進入到複賽階段的隊伍，實屬不易， 各組進入前8隊中針對健康議題研究都很精彩，例如積穗國小由吳佩 如老師指導的專題「打造校園遊戲健身房～E起愛sport！」結 合健體領域及創客議題，融入資訊科技，相當符合時代教育趨勢；光 復高中國中部由張蓓如老師指導的專題「食『誤』，你吃對了嗎？」 符合研究論文形式，詳實分析了飲食習慣對國中生健康的影響；秀峰 高中專題「基改豆不豆？」符合健康時事議題並具實證基礎， 且以表格方式清楚呈現，深獲評審們相當讚賞。