台北富邦銀行拓展雙和地區服務版圖 新設南勢角分行 4/7亮麗開幕

台北富邦銀行擴大雙和地區服務版圖，於新北市中和區新設第2家分 行--南勢角分行，於今日(7日)正式開幕。 富邦集團董事長蔡明忠與台北富邦銀行總經理韓蔚廷親自到場主持開 幕儀式，與民眾共享開幕喜悅。即日起至4/30止， 南勢角分行提供開幕專屬的新戶開戶及薪轉戶新戶優惠， 歡迎雙和地區民眾多加利用。

南勢角分行為新一代的數位分行，除了有寬敞、明亮、 舒適的營業大廳，以及極具尊榮感的白金理財洽談區外， 還特別設置了「數位服務專區」，提供平板電腦、 智慧型手機給客戶，現場即可進行預約開戶、 查詢金融資產與交易等數位金融服務，省去客戶等待時間。此外， 每間白金理財洽談室皆設有平板電腦，讓客戶與理專互動時， 可線上即時掌握資產現況與金融市場趨勢，大幅提升服務效率， 優化客戶服務體驗。

台北富邦銀行表示，雙和地區人口密度高、商業活動熱絡， 對金融服務需求量日增，因此， 北富銀本次特別選在中和區連接新店、 安坑的主要道路上新開設南勢角分行， 提供雙和地區民眾更便利且優質的金融服務。 南勢角分行距離南勢角捷運站步行只需約5分鐘，交通便利， 且附近學校、傳統市場、店家林立，生活機能完整， 亦有著名的旅遊景點興南夜市，近年來人潮增加且商業活動熱絡。