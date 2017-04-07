全球最新調研報告評定 Ford自動駕駛研發領先業界

根據全球調研機構 Navigant Research 最新公布的一項獨立排行榜報告顯示，Ford在自動駕駛車領域中的策略和執行力，為全球自動駕駛系統開發業者中的領導品牌。

Navigant Research所公布的報告結果除了肯定Ford在自動駕駛車領域中的領導地位，也顯示Ford致力於帶給人們更創新的移動方式，其所做的努力也將在未來持續發展。

Ford產品開發執行副總裁暨科技長Raj Nair表示：「Ford致力於成為自動駕駛革命的領導者，而領導者選擇做對的事情，並以顧客的安全為第一要務；同時並強化事業體，讓自動駕駛科技能滿足顧客需求。因此我們非常高興能夠在 Navigant Research每年出版的獨立研究 自動駕駛排行榜報告 當中獲得肯定。」

Navigant Research自動駕駛排行榜報告研究正在開發自動駕駛系統的18 家公司，並根據開發願景、市場規劃、合作關係、策略和持續性等，共10項衡量標準進行評分。Ford在自動駕駛車的科技研發，領先全球各大車廠及科技業者。

根據報告結果，被列為領導者 (Leaders) 的公司在策略和執行項目的分數都在75分以上，其在基礎的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 科技研發上已獲得具備先進水準的認可，並且累積了數年的量產經驗。而Ford在策略層面獲得91.5分；執行層面獲得77.9分，以平均85分的優異成果被列為自動駕駛系統開發的領導品牌。