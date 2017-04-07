六福進軍外帶市場　elite deli熟食櫃開賣

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）無論大環境如何，台灣人瘋美食的程度可說是全球知名！據經濟部統計處數據，台灣餐飲業的營業額顯示2016年的新台幣4,383億元，已較2015年同期成長3.3%，呈現連續六年成長的趨勢。六福旅遊集團看好外帶餐飲市場，今年四月正式以elite deli進軍外帶美食品牌，首度將五星主廚料理以熟食櫃專區的嶄新形態，駐點於台北金融、時尚中心的台北101 B1 Jason’s Market，並結合簡便快速的TO-GO式外帶飲食，呈現精緻美味的主廚私房料理。

第一季以傳承素有「美食聯合國」的台北威斯汀六福皇宮，Silk Road Feast絲路宴的異國風味料理為題，主打『Tasting as Traveling！多國精緻食尚之旅！』，每天同時提供至少五種國度的風味料理，且周周更換菜單！多元精緻的美食選擇，讓外食族與外帶族在餐桌上就能輕鬆環遊全世界，第一周率先登場的經典美味包含「法國鹹派及龍蝦比士吉、美國華爾道夫沙拉、義大利香草橄欖米型麵、西班牙鄉村烘蛋、日式海鮮海藻和風沙拉、匈牙利牛肉湯、利比亞烤時蔬庫斯沙拉、印度坦督里烤羊」等，橫跨 8個國度、近50種異國特色料理。

歡慶開幕首月， elite deli推出兩場精彩主廚上菜秀，並邀請台北威斯汀六福皇宮Silk Road Feast絲路宴互動式餐廳，以創意料理聞名的型男主廚黃冠銘到現場親自示範，讓民眾可以近距離與主廚互動，試吃與品嚐。第一場就帶來兩道跨國經典美饌『日式海鮮海藻和風沙拉』及『法國黃酒奶油雞』！

自4月1日至4月30日首月期間，到台北101 Jason’s超市elite deli熟食櫃專區消費不限金額，即贈送Elite Bakery經典小可頌，另外購買套餐加價新台幣NT$30元就送法國經典湯品龍蝦比士吉，嚴選波士頓大龍蝦、螃蟹與多種新鮮蔬果菜，再加入白蘭地慢火細熬，飽含多種海味，層次細膩，每一口都喝的到龍蝦鮮甜的濃厚風味！欲掌握最新資訊敬請上elite deli粉絲專頁（https://www.facebook.com/elitedeli/）。