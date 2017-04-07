60枚戰斧毀敘國空軍基地 各國反應不一

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）美國在週四以敘利亞謝拉特空軍基地(Shayrat air base)毒氣攻擊為由，發射將近60枚艦載戰斧飛彈攻擊該基地，並宣稱已經幾近完全摧毀該空軍基地的基礎設施，也擊毀許多敘國軍機，對於這個攻擊事件，各國反應不一。

[俄國]

俄國從2015年9月開始，就在協助阿薩德轟炸美國支持的叛軍基地，身為敘利亞阿薩德政權的長期盟友，俄國當然第一個跳出來譴責美國，聲稱美國的軍事行動將「嚴重損害美俄關係」，並指控美國攻擊主權國家的行為「嚴重違反國際法」。

俄國官方媒體衛星通訊社(Sputnik)則撰文譴責美國，認為美國早就知道敘利亞沒有大規模毀滅性武器，只是藉由這個機會借力使力，侵略主權國家。

[伊朗]

伊朗也是阿薩德政權的長期盟友，因此在得知美軍攻擊敘國軍事基地後，也跟進指責美國單方面的空中打擊行動。

伊朗外交部發言人Bahram Qasemi表示，美國的軍事行動將助長地區恐怖主義發展，並進一步讓敘利亞國內情勢複雜化。

[沙烏地阿拉伯]

沙國官媒沙烏地通訊社(SPA)讚揚川普的決定是「勇敢的行為」，同時引述沙國外交部的發言，表示在面對非人道的毒氣攻擊前，沙國堅定地站在美國這邊，嚴厲譴責敘國政府的行徑，並願意提供給美國沙國「完整的支持」。

沙國同時向敘國喊話，表示將把平民因毒氣死亡的這筆帳，記在阿薩德頭上。

[土耳其]

身為300萬敘利亞難民的棲身之所，土耳其對美國的飛彈攻擊表達肯定，認為該空軍基地的毀滅，是確保平民不被化武攻擊的里程碑，不過土國同時也呼籲在敘利亞建立禁飛區和安全區，以確保該地區後續的安全。

總統發言人Ibrahim Kalin發表聲明指出，發生在伊德利卜(Idlib)的毒氣攻擊，代表「血腥的」阿薩德政府完全無視重組政權的勸告，也沒有誠意實踐停火協議，應該受到制裁。

[以色列]

以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)表示，在空襲之前以色列就已經收到美國的通知，他也支持美國以空襲對敘國政府釋出「強而有力」的警訊。

他同時也點名其他「希望也收到警訊的國家」，這個名單包含伊朗、北韓等等。

[英國]

英國譴責敘利亞的毒氣攻擊為「野蠻人的行徑」，並表達對美國飛彈攻擊的支持。

[澳洲]

澳洲總理藤博爾(Malcolm Turnbull)指出，美國以軍事打擊回應非人道行為，十分適切，澳洲表示支持。

[聯合國回應]

聯合國尚未對美國的軍事行為作出正式回應，不過駐聯合國資深外交官指出，玻利維亞已經在安理會提起「閉門協商」的動議。

戰斧飛彈是美國的艦載長程巡弋導彈，一枚造價不菲，高達160萬美元，本次在川普的命令下，美國共發射了59枚戰斧巡弋飛彈，這次的攻擊行動，花了美國將近一億，可以說是代價十分高昂的「懲罰」行動。