「衝突礦產」滲入手機、平板與汽車製作  美歐開始禁用

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）許多科技大廠早已開始避免使用「衝突礦產」在智慧型手機與平板的製程中，但現在他們得更加努力防範，因為除了美國，連歐洲都已經發布新規定。

英國《衛報》報導，「衝突礦產」是指在武裝衝突或侵犯人權的狀況下所開採的礦物，因違反人權而漸漸被多數科技大廠或國家禁用，先前發現情況較嚴重的國家為剛果民主共和國，因境內礦產資源由剛果政府軍和武裝叛亂份子控制，開採工人時常遭受不人道施虐或暴力對待，因此美國2012年發布的一項規定禁止了一些來源是剛果民主共和國的礦產進口或使用。

而本週也有一項新的歐洲規範開始生效，規定將由哥倫比亞、秘魯、緬甸所生產的錫(tin)、鎢(tungsten)、鉭(tantalum)和黃金(gold)礦產都列為「極度危險」的衝突礦產中，許多科技公司所使用的原料可能因此與這項規定有衝突。

風險分析組織Maplecroft的資料顯示，這些礦產通常與一些不良情事有關聯，如政府貪腐、砍伐森林、使用童工等，大部份的礦產都被武裝份子或政府軍把持，他們非法收稅、強迫或虐待工人長時間工作，這些違反人道權利的礦物卻普遍被用於日常電子產品如手機、電視、平板、汽車或珠寶。

Maplecroft表示，令人訝異的是，大家雖然都把焦點放在剛果民主共和國上，「但其他地區如哥倫比亞和緬甸的礦物生產也都有當地武裝份子介入，那裡的人權和環境議題也都需要被加強關注。」

歐盟3日才剛通過關於衝突礦產交易的新規定，要求歐洲企業明確標示產品內所含礦物的來源，確保企業的礦產來源不與武裝衝突掛勾，預計2021年開始強制實施，將會對歐洲進口商產生重大影響，監督範圍也會擴大到全球「受衝突影響與高危險區域」。

英國國會的人權聯合委員會上週檢舉了一家供應鏈有虐待現象的企業，人權聯合委員會說英國必須做得更多以保護工人，「政府應該強化法規，針對企業祭出新的法律義務，要求他們在海外生產時更尊重人權。」

商業領袖人權倡議的Joseph Bardwell說，已經有許多企業開始盡到社會責任，但仍有許多企業為了己身利益選擇視而不見。