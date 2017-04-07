紐約最夯「底特律披薩」盡在amba西門町「吃吧」

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）amba台北西門町意舍酒店「吃吧」餐廳顛覆大家對披薩的刻板印象，自4月7日起，將創全台之首推出紐約當今最夯的「底特律披薩」（Detroit Pizza），長方外型、鋪餡淋醬過程恰與一般披薩相反，邊緣焦脆口感(thin crust)、鬆軟餅皮及豐富餡料，讓底特律披薩風靡紐約及首爾等都會城市。

源於義大利國民美食-披薩，十九世紀初隨著義大利移民來到紐約，二次世界大戰後，披薩更跟隨由義大利返美的美國大兵擴散至全美各地，美國藉其工業化生產與企業化經營，將披薩發揚光大，與漢堡一樣成為全球性美食的共同語言。

現今美式披薩種類包括源於拿坡里式披薩、皮薄Q彈的「紐約披薩」；以深盤與平底鍋盛放製作、餅皮厚實的「芝加哥深盤披薩」；流行於美國中西部、餅皮薄脆的「聖路易斯披薩」；以及源於世界汽車之都底特律，以車廠裝小零件的長方托盤做烤盤，烤出方型邊緣焦脆的「底特律披薩」。

此次「吃吧」創全台之首推出的即為極富特色的「底特律披薩」，屬西西里式麵糰，口感鬆軟近似佛卡夏，厚度約2公分，為了傳遞最道地的風味，「吃吧」特別進口較一般烤盤貴四倍的底特律長方形8X10吋藍鋼烤盤(blue steel pan)，及披薩專用烤箱，並使用含水量較高的義大利披薩專用麵粉製作麵糰，低溫發酵製程與摺疊層次揉麵法，造就麵糰輕盈鬆軟彈性與麵香。將經二次發酵後的麵糰平鋪於烤盤底部，再於麵皮鋪上切達、馬札瑞拉、帕馬森等三種起司，各式豐富餡料，烤出爐後再淋上自製醬料，與傳統義式披薩先塗醬、再放餡料及起司的順序相反。

amba意舍廚藝總監江定遠此次除了經典的Red Top羅勒蕃茄紅醬之外，另調製乳酪白醬、大蒜美奶滋等醬汁及多元餡料，共七種口味玩轉經典與創意，無論喜愛經典義式臘腸鹹香滋味、法式風情的松露蘑菇、美國節慶必備的火雞蔓越莓組合、或創新三種辣椒堆疊之重量級激辣…等，「吃吧」皆可滿足您挑剔的味蕾。