可怕的代謝症候群 導致三高的危險訊號

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）「代謝症候群」是現代人的健康大敵，它不是一種特定的「病」，而是一種健康危險訊號，與台灣十大死因榜中的腦血管疾病、心臟病、糖尿病、高血壓性疾病密切相關；可怕的是根據調查全臺灣已有10-15萬的青少年，正為代謝症候群所擾，遠離代謝症候群最有效的方式，必須從你我量腰圍開始！

代謝症候群其發生率會因不同族群、年齡、性別及代謝症候群定義而有所差異，依據衛生福利部國民健康署105年健康危害行為監測調查結果顯示18歲以上成人肥胖盛行率為12.36%，另依據美國脂類研究門診研究顯示肥胖青少年罹患慢性病高達20-45%，尤其是腹腰型肥胖，一直是導致青少年罹患代謝症候群最主要的危險因子，這個現象在青少年身上更是明顯

依據衛生福利部國民健康署102至103年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，18歲以上男性，BMI為過重者（24≦BMI<27），腰圍大於或等於5吋的超標比率為44.4%。即使BMI為正常（18.5≦BMI<24），腰圍超標者也有7.3%。提醒「成人理想健康腰圍值是男性不超過35吋、女性不超過31吋」，呼籲大家趕快拿起皮尺，測量自己及家人的腰圍，監測腰圍了解腹部的脂肪堆積情形，踏出維護健康的第一步。

台北市政府衛生局林夢蕙處長提醒民眾遠離代謝症候群方法，應著重日常生活自我健康管理，包含均衡飲食、規律運動、體重控制、戒菸、戒酒、拒嚼檳榔、充分睡眠、保持心情愉快、培養良好的休閒娛樂、參與社會活動等。民眾亦要養成定期量測腰圍、體重、血壓的習慣，控制腰圍、血壓於正常範圍，及早發現異常健康警訊。