聖彼得堡爆炸案8人被捕 恐攻動機依舊不明

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）週一在聖彼得堡地鐵站發生的自殺恐怖攻擊，造成14人死亡多人受傷，而俄羅斯調查委員會(Russian Investigative Committee)在6日的聲明中指出，已經逮捕8名嫌疑人。

在爆炸案發生的三天後，俄國警方分別在兩個城市逮捕了8名嫌犯，其中只有2名在爆炸案的發生地聖彼得堡，其他6人則是在首都莫斯科被捕，至於主嫌則是一名來自吉爾吉斯的俄籍22歲青年Akbarjon Djalilov，雖然他在引爆炸彈後身亡，藉由家屬的幫助和DNA鑑識技術，已經成功確認他的身份。

週四早上，另一顆更大的炸彈在聖彼得堡的另一個地鐵站Ploshchad Vosstaniya被發現，警方迅速封鎖了現場，成功將炸彈隔離，由於製造的手法、使用的材料類似，警方懷疑兩顆炸彈都是由Djalilov所設置。

由於總統普丁在爆炸當天稍早曾在聖彼得堡做停留，爆炸案立刻得到官方的重視，在總理梅德維傑夫(Dmitry Medvedev)將該案定調為恐怖攻擊後，警方迅速展開調查，除此之外，也由官方宣佈了為期三天的哀悼日，可以在爆炸的地鐵站看到民眾獻上的鮮花。

至於犯案動機，雖然已經定調為恐怖攻擊，目前的調查仍不清楚炸彈客的訴求是什麼，吉爾吉斯外交部長阿貝爾德韋(Erlan Abyldaev)在與俄國外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)溝通過後表示，關於外界認為是伊斯蘭恐怖主義的揣測，他認為在調查揭露更多細節之前，先不需要急著下定論。

一般人會直接聯想到伊斯蘭恐怖主義並非沒有原因，在吉爾吉斯接近6百萬的人口中，有超過4百萬信奉伊斯蘭教，除此之外，吉爾吉斯也擁有大批的車臣人，在1990年代俄羅斯與內部想獨立的車臣共和國爆發衝突後，大批車臣人為了躲避戰亂逃到吉爾吉斯境內，考量到穆斯林車臣人對俄國政府的敵視態度，恐攻原因因此陷入更深的迷霧當中。

一些分析師認為，這次的攻擊背後可能有車臣分離主義者，有可能是伊斯蘭國為了報復俄國在敘利亞的軍事行為，也有可能兩者都有。

美國智庫伍德羅·威爾遜國際學者中心(Woodrow Wilson International Center for Scholars)學者Jill Dougherty指出，許多車臣人曾替伊斯蘭國作戰過，長期以來俄國都擔心這些「海歸」的車臣人會將恐怖主義的火焰延燒到俄國本土，普丁本人甚至提出過「伊斯蘭國國際化」的理論，如果這個推論屬實，將可能把俄國推上與美國同一線的反恐陣線。

然而，前美國聯邦調查局幹員Bobby Chacon認為，伊斯蘭國在執行恐攻後，通常會出面承認行動係由他們所為，這次如果是伊斯蘭國在幕後操弄，出面承認的時間太晚，應該不是他們所為。

看來，在進一步的調查出爐前，似乎炸彈客的動機依舊是個謎團。