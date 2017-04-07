盧安達種族大屠殺23週年  創傷諮詢顧問進入國家復原體系

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）1994年4月7日，盧安達的胡圖族政府(Hutu)開始對境內圖西族人(Tutsi)的大屠殺，為期長達100天，逾100萬人被殺害，約佔當時全國總人口的五分之一。

報導稱，今天是盧安達種族大屠殺23週年紀念，也是全國紀念週的開始，盧安達總統Paul Kagame將於盧安達基加利屠殺紀念碑中心(Kigali Genocide Memorial Centre)點起希望之火，希望之火將持續於整個紀念活動期間，象徵著盧安達更美好未來的想望。

各地將有超過400位賓客出席此場紀念活動，包括國際領袖、政治人物、生還者及其家屬，紀念活動計畫於下午的一趟步行旅程開始，晚上則在國家體育館舉行守夜祈禱。

民間也有許多紀念活動，在國家紀念週期間，盧安達人會參加社區的集會展示大屠殺發生當時的文史資料。

「對抗大屠殺國家委員會」的政府官員Jean Damascene Bizimana說，「我們會耗費一輩子的生命在對抗大屠殺的意識形態，良好的政府治理、永續成長與記得我們所愛的人是我們手中選擇的武器。」

為了安撫受害者家屬情緒，全國有超過1,000位志工結束為期2個月的訓練，能在活動期間提供心理協助與輔導，另外有1,300位社區醫療工作者、心理學家和其他領域專家配置在全國500間醫療中心，可以隨時提供有需求者的精神創傷諮詢顧問。

盧安達生醫中心配備了200輛車子包含救護車、接送車與巴士，隨時提供協助，若有需要，他們也可以幫忙病患或諮詢顧問者的載送與接駁。

政府另外安排了6200免費熱線讓民眾撥打，提供專業的創傷諮詢和顧問專家。

盧安達生醫中心的主任Jean Damascene Iyamuremye說，「我們決定要付出自己的力量來處理民眾內心遺留的痛苦與悲傷經驗，特別是醫療和當地政府官員的資源。」

去(2016)年在2,267個尋求創傷諮詢的病患中，女性占了2,023位、高達89%，這種經歷過大屠殺的國家通常都有較高的創傷率與症候群，如盧安達、以色列或柬埔寨，根據世界衛生組織的資料，這類國家的民眾整體創傷率高達26%，而一般國家僅有2%。

媒體在這過程中也扮演重要角色，一份由盧安達媒體委員會發出的公報提醒著，「媒體同業，特別是網路媒體，在發布大屠殺有關消息和新聞時請謹慎報導與求證。」

盧安達大屠殺23週年紀念官方Twitter就提醒著人們這段歷史，「大屠殺悲劇早已「策畫」了十幾年，來自於民眾長年的仇恨言論、種族歧視並有計畫的訓練民兵組織」，呼籲民眾不能否認這項悲慘的歷史。

這項提醒是有原因的，1994年的大屠殺在某種程度上就是因為媒體散播仇恨言論才助長了錯誤的種族意識形態，及間接讓胡圖族民兵組織(interahamwe militia)找出圖西族人的窩藏地點並加以殺害。

目前有許多當地巴士開放讓受害者家屬搭車前往原址哀悼逝去的親人，也有一些機關豎立的紀念碑，刻印著受害者的姓名以玆悼念，預估基加利屠殺紀念碑中心會湧入大批民眾悼念，且人數每年持續上升，去年共有來自152的國家的9萬2千位觀光客入場。