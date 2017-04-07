美官方調查：近半數成年人皆感染HPV病毒

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據美國CDC調查顯示，18歲到59歲的成年男女中，有超過42%皆感染不只一型的人類乳突病毒（human papillomavirus, HPV），其中男性感染比例高於女性。該結果於周四發表在國家衛生統計中心（National Center for Health Statistics）。

另外，18歲到69歲的成年男女大約有7.3%的口腔內驗出HPV病毒，其中有4%的人感染的病毒屬高危險性(high-risk)，恐引起口腔和咽喉方面癌症。高危險性就表示這類型的病毒，可能在感染到子宮頸和口腔等會產生一些癌前的病變或者是癌症，現今已知的高危險病毒有15種左右，最常見的是16型、18型、31型、45型、52型、58型等。研究人員特別強調，高危險性病毒非常普遍，普遍到可能人人皆有感染，千萬不可輕忽。

研究人員表示，最有效預防HPV的方式就是施打疫苗，尤其是建議青少年11歲到12歲左右未發生性行為和未感染HPV時施打最有效。同時也建議21歲到65歲的女性每年須做子宮頸癌常規篩檢，例如子宮頸抹片。

HPV病毒主要感染途徑為經由性接觸傳染，或經由血液及體液感染，不過亦可能經由懷孕與生產途徑來傳染，感染部位包括男女生殖器、肛門及咽喉，也被認為是導致子宮頸癌最大的元兇。

HPV病毒至少200多型，其中40型是藉由性接觸傳染，尤其以20多歲性行為活躍者為主要感染族群。美國每年大約有3萬1千名男女因感染HPV病毒而罹患癌症，其中包含子宮頸、陰部、肛門、陰莖癌以及口腔、咽喉癌等。

超過90％的人類乳突病毒感染會在兩年內自行消失痊癒，即使未痊癒，往後真正形成子宮頸癌之機會不到1％，只會長期持續性的人類乳突病毒感染才有可能造成子宮頸癌。而第16型與第18型在子宮頸癌中最為常見。