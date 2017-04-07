台北美福與Wedgwood推出正統英式午茶教學

風靡全球的下午茶要怎麼吃得優雅呢？台北美福大飯店GMT義法餐廳、英國國寶級瓷器品牌Wedgwood以及下午茶達人Jennifer攜手舉辦英式下午茶的禮儀必修課及系列主題活動，以Wedgwood「野草莓系列」骨瓷餐具盛裝由GMT及點心坊精心準備的「野草莓繽紛下午茶」，鹹點融入法國頂級海鹽<鹽之花>及珍貴食材<松露>，推出煙燻鮭魚三明治、鮮蔬松露蛋塔佐鹽之花，甜點則選用法式甜點馬卡龍、可麗露、草莓千層派及司康，不僅學習正統的午茶禮儀，更可在悠閒的午後享用美味餐點。

正統的英式下午茶又稱Low Tea，是滿足視覺與味覺的雙重享受，起源於19世紀貴族仕女們中餐至晚餐間的點心時間，台北美福大飯店禮聘下午茶禮儀師Jennifer針對正統下午茶做深入介紹，並示範品嚐下午茶點心的順序及品茶的藝術。除了芳香濃郁的茶味之外，從茶葉的選用、茶具的品質、沖泡的要領、擺設的方式、空間的氛圍，乃至社交的禮儀都將一一介紹。

飯店與以精緻骨瓷聞名的百年精品品牌Wedgwood合作，採用經典野草莓系列瓷組，清秀小花、黃綠葉片，加上紅嫩飽滿的野莓點綴其間，恰如其份地散佈在Wedgwood的白色骨瓷上。「野草莓繽紛下午茶」搭配兩款鹹點及四款甜點，鹹點<煙燻鮭魚三明治>使用飯店點心房自製的法國長棍切片，抹上口味爽的酸奶，鋪上新鮮萵苣及番茄片，最後擺上厚切的煙燻鮭魚及鮭魚卵點綴，滿滿的海鮮味在口中融化；<鮮蔬松露蛋塔佐鹽之花>選用有鹽中的勞斯萊斯之稱的法國頂級葛宏德海鹽，將菠菜松露醬加入蛋液攪拌均勻後下鍋拌炒至半固體狀起鍋，放入塔皮中堆疊成形，再大方擺上一匙松露醬，讓每一口都嚐得到濃濃的松露香，最後灑上少許細緻的鹽之花，奢侈的美味完全取悅美食愛好者的芳心。

甜點選用有少女酥胸之稱的法式經典<雙色馬卡龍>;使用馬達加斯加天然香草棒製成外脆內軟的<可麗露>;法國發酵奶油及麵粉，以法式反轉折疊酥皮法製成的<草莓千層派>；還有英式下午茶絕不能少的司康，採用日本「湯種」烘焙技術，搭配日本北海道麵粉及煉乳所製成，搭配自製果醬及義式奶油霜，整體粉嫩的點心搭配，更顯精緻高雅。搭配Wedgwood經典熱銷的<大吉嶺紅茶>及帶有微酸果香的<草莓風味茶>享用，風味更佳。