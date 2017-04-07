敘利亞化武攻擊70死 美首次對敘利亞攻擊警示

（台灣英文新聞 李昱德/綜合外電報導）在敘利亞政府疑似使用氯毒氣攻擊反抗軍控制城鎮Khan Sheikhoun，並造成超過70名平民死亡後，美國在6日做出了反應，進行了內戰來首次對敘利亞政府的直接攻擊。

歷經兩天的考慮，川普正式允許美國軍方對敘利亞政府的軍事目標發動攻擊，光是6日晚間，美軍就發射了50枚巡弋飛彈，以報復政府軍在4日對平民「慘無人道的屠殺」，使用巡弋飛彈的攻擊行動，讓美軍免去直接派空軍在敘利亞空域作戰的危險，大幅減少人員傷亡。

而儘管敘利亞政府嚴詞否認是化學攻擊的幕後兇手，美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)卻以十分確定的口吻告訴媒體，川普政府已經「有十足把握」阿薩德(Bashar al-Assad)政府，就是這次攻擊的幕後兇手。

除了直接對政府軍展開攻擊，不再依靠代理人(Proxy)外，提勒森甚至把美國政府的強硬程度提升到全新的層次。在被《紐約時報》問及，這次的化學攻擊是否將使美國政府支持推翻阿薩德政權時，提勒森一改過去在敘利亞議題上美國保守的態度，指出政府已經在「研議相關措施」。

在6日的記者會上，川普表示阿薩德的行為「非常糟」，是「人性的悲劇」，不過並未明確附和提勒森的說法，只是模糊的暗示阿薩德仍然在位，這些事因而會持續發生，因此「有些事必須要發生」來處理這樣的問題。

這次美國政府的處理方式跟川普競選時期的承諾完全背道而馳。

競選期間，川普曾大聲疾呼，要求美國政府與阿薩德政權的支持者俄國政府合作，以面對共同的敵人伊斯蘭國(ISIS)，並讓敘利亞內戰劃上句點，在此之前，即使現下的敘利亞政府曾被指控在內戰中多次使用化學武器，美國皆沒有直接的反應。

川普指出，他有看到這次化學攻擊的影像，其中有許多死去的孩童，他無法想像比這個更慘的事情，因此能很確定的告訴媒體，這次的不人道攻擊，已經徹底改變他對敘利亞政府的態度。

然而，儘管美國已經在川普的指示下，正式對敘國軍事設施進行了軍事攻擊，這項攻擊的軍事命令是否合乎美國國內法尚不可知，一來美國無法宣稱攻擊敘利亞是自衛行為，二來對他國政府發動戰爭需要國會同意，美國國會是否會同意進行合法的軍事打擊，結果仍然未知。