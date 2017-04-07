探索台灣活動正式報名 歡迎大專院校組隊爭取高額獎學金

（台灣英文新聞／環境組 綜合報導）為使國際社會對台灣有更深入的瞭解及促進交流，增進多元文化之相互理解與培養國際思維，讓國內外學生產生不同的文化激盪與創意思維並拓展其視野，中鼎教育基金會與台灣永續能源研究基金會，特聯合籌辦「探索台灣」活動。

本活動由各大學國內外學生組隊參訪及深度觀察台灣的生活、企業、建築、生態及文化，並透過大學生在活動期間彼此交流、討論與分享心得感想，進而理解異國多元文化，培養宏觀思維，增進且提升溝通之能力素養。

「探索台灣」活動區分為「實地探索」及「成果發表」兩部分；實地探索階段將於106年7月3日(星期一)至7月7日(星期五)進行為期5日之參訪，每日行程以1至2個參訪點搭配1個自選點或主題進行；5日行程共包含8個參訪點與5個自選點或主題。參訪主題含括跨國工程、長照保全、環境永續、科技研發、創新服務、飲食文化、綠色工廠及永續農業等多元面向與領域。

實地探索啟動首日除由主辦單位先行核發入選各隊獎學金，俾補助進行實地探索之差旅與食宿費用外，成果發表活動優選隊伍於106年7月13日(星期四)成果發表會當日，另由主辦單位依序頒發第一序位計1隊、發給新台幣20萬元，第二序位計2隊、各發給新台幣10萬元，第三序位計4隊、各發給新台幣5萬元，其餘5隊另各頒發獎學金2萬元，活動總獎學金高達百萬元。

本活動報名時間為106年4月5日(星期三)起至 5月15日(星期一)止，一律透過網路報名，歡迎中華民國地區大專院校大學部或研究所之本國學生及境外學生組隊報名參加，詳情請參閱中鼎教育基金會官網之活動網頁。

本活動以多元學習探索方式，提升參與學員之永續發展、氣候變遷及環境科技相關知能，透過參訪地點或主題之雙向交流，藉由不同國籍觀察與體驗心得推廣，運用網路社群的影響力向國際社會進行深度推播交流，期冀擴展台灣國際能見度，共同響應全球趨勢潮流，並邁向永續發展。