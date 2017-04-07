簡又新專欄─你認識2016年全球金融市場最熱門名詞「區塊鏈」嗎？

GreenBiz與Trucost合作的第十次綠色企業報告已經出爐，談論2017年綠色企業的十大趨勢發展，包括區塊鏈將支持永續性、先進材料將朝向循環世界的發展、永續發展目標將成為公司業務發展策略、水的無限循環利用將成為企業目標、企業的清潔能源要成長、企業環境績效成為必要責任、企業資金將投入在供應商所在地、行動性帶來新的交通趨勢、企業採用新方法論述永續故事，以及韌性是企業永續的條件之一。

這份報告將「區塊鏈」放在第一項代表其為最重要的一環，「世界經濟論壇」(WEF)創辦人Klaus Schwab曾說過，區塊鏈將帶動蒸汽機、電力、電腦發明以來的第四次工業革命，俄羅斯聯邦儲蓄銀行副主席Andrey Sharov也曾預言，區塊鏈技術會讓銀行在10年內消失。

何謂「區塊鏈」？簡單來說區塊鏈就是一種改變「記帳方式」的新技術，它讓交易過程中每個節點的每一筆帳，都能透明、省錢又安全地被紀錄下來，因此正確來說，區塊鏈應該稱為「分散式帳本技術」，這種技術的貢獻絕對不僅限於金融產業，有可能改變所有人類的交易行為。

在區塊鏈網絡上，輸入的資訊是無法更改的，減少被竊取的麻煩，且網絡中存有數個節點可詳細記載交易紀錄，沒有中央機構或資料庫儲存資料，但因為電腦的節點廣泛儲存許多副本，當要進行交易時，節點附近有查驗單位查核帳目，精確性高也更清楚。

2010年10月第一套使用區塊鏈的音樂平台Ujo上線，用戶只要0.6美元就可以下載歌曲，買家在Ujo發出購買訊息、同意從電子錢包轉出0.6美元後交易就開始，平台上會有數個交易端點開始處理訂單，進行系統自動分配費用，交易流程結束後就可以直接下載音樂。

整個交易過程都不需申請帳號、密碼或提供敏感的個人資料，只會在提出交易通知時，隨機發送一組亂數當作交易代號，使用完便無效，免除個資被盜竊的疑慮。

區塊鏈技術標榜「去中心化」、「公開」、「透明」三大特徵的目標，舉凡牽涉「交易」行為的業務如仲介、理專、食安檢驗、投票、資安防駭等都能使用，十分方便。

但目前區塊鏈技術仍有兩項缺點，第一是速度仍不夠快，以現在比特幣有40多萬個區塊鏈資訊為例，由於每一個區塊都會包含前面所有區塊的交易資訊，加上社群越來越龐大，但目前系統每秒鐘只能處理7筆交易，只要交易時間拉長、資安就會產生漏洞；第二是交易資訊若錯誤無法更改。

WEF預估今(2017)年將有8成銀行會啟動內部區塊鏈專案，包括高盛、花旗、摩根大通等大企業，這是一個剛起步的趨勢，全世界必須做好面對第四次工業革命的準備。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。