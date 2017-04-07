放棄香港  無國界記者首座亞洲辦事處選台北

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）致力於推進新聞自由的國際非政府組織「無國界記者組織」(Reporters Without Borders)將在台灣開設亞洲第一個分部，而這是放棄香港後的考量結果。

創立超過30年的無國界記者組織是個國際非政府組織，總部在巴黎，並於全球各地共設有11個辦公室、在130國家都有派駐代表，長期在聯合國、聯合國教科文組織和歐洲委員會內擔任諮詢地位。

無國界記者組織的官網說明，它即將在台北開設亞洲第一個辦事機構，負責管理東亞地區包含中國、香港、台灣、日本、南北韓與蒙古的新聞自由狀況。

秘書長Christophe Deloire解釋，東亞辦事機構的開設與他們在全球拓展聯繫點的目標一致，也能更有效處理新聞自由在東亞所面臨的挑戰，他進一步解釋，「會選擇台灣不只是因為它的地理位置和運作便利，也考量到台灣在我們每年的新聞自由指數排名中是亞洲最自由的地區。」

但《紐約時報》報導，據Christophe Deloire解釋，原先該組織的首選地點是香港，但在中國的管制下，「香港缺乏對我們機構與活動的法律保障」，且工作人員可能遭到監控，現在在香港組織活動已不容易。

這個決定也具體呈現了香港與台灣歲月流轉的歷史，無國界組織1985年成立時，當時的香港還在英國殖民之下享有很高程度的新聞自由，但當時的台灣尚未解嚴。1990年代台灣開始民主轉型，現在是全球新聞自由指數排名第51的國家，但在中國治理下的香港卻淪為69名。

未來，台灣辦事機構將會做為無國際記者在亞洲地區的戰略平台，負責規劃與執行組織第一線任務，如倡議新聞權利、替特定活動或任務組織動員、提供記者們協助與法律支援、替記者們建構能力與聯繫當地夥伴單位等。

而台北辦事機構的總負責人將由Cedric Alviani擔任，由巴黎總部直接監督指導，Cedric Alviani是法國人，畢業於史特拉斯堡大學的新聞學院，曾在亞洲住過18年，2000年曾來到台灣擔任法國外交部的協作專員，2005年開始在台灣辦立歐洲影展，自2010至2012年擔任法國工商總會執行長。

推動這項在台灣成立辦事機構的任務背後還有一大功臣，即為現居台灣的中國民運人士吾爾開希，他是無國界記者組織的榮譽董事之一，長期提倡人權保障與新聞自由，也會參與協助這個亞洲機構的國際策略發展。

不過無國界記者組織對台灣的評價仍然存在疑慮，「台灣最主要的新聞自由威脅來自於中國，因為它可以運用經濟和政治手段對台灣媒體施壓」，但《紐約時報》仍肯定無國界記者組織這項決定，因為這代表台灣的軟實力取勝。

分部計畫於6月開始營運。