川習會正式登場 微笑握手拉開序幕

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合外電報導）中國國家主席習近平、美國總統川普（Donald Trump）在美東時間6日（台灣時間7日凌晨）先後飛抵佛羅里達州，並在佛州「馬阿拉歌俱樂部」碰面，為眾所矚目的「川習會」拉開序幕。

習近平與夫人彭麗媛6日下午1時40分左右抵達棕櫚灘機場，由美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）夫婦迎接。約一小時後，川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也抵達棕櫚灘機場。

在迎接習近平後，提勒森即發布聲明指出，美國優先事項是雙方經濟關係；川普曾說，美國貿易政策的主要目的為美國勞工的福祉，美方將與中國在經濟方面交流，並以美國勞工福祉為優先考量。

全球兩大經濟體領導人的首度會面，川普打上招牌的紅色領帶，第一夫人梅蘭妮亞呼應以一襲紅色露肩合身小禮服出席，禮服上有同色花朵刺繡，具中式風格；習近平則打上與川普對比的藍色領帶，夫人彭麗媛也身穿一襲深藍色旗袍。

中美領導人見面時，雙方握手寒暄，全程保持笑容。隨後兩對夫妻在當地時間晚間6時30分許（台灣時間早上6時30分許）舉行晚宴。

川普昨日在搭乘總統專機「空軍一號」前往佛州時向隨行記者表示，「川習會」兩大議題是北韓與貿易；他預測中國將在北韓核問題上有所作為，也進一步表示多年來美國在與中國的貿易往來遭受「不公平的對待」。

週六上午，習近平與川普將進行第2輪會談，兩大領導人的會面預計將在週六中午午宴後結束，習近平夫婦隨即搭機離開美國，結束訪美行程。