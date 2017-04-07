4月7日台灣各報頭條搶先看

聯合報：川習會登場 美中角力4觀察



聯合報7日報導，美國總統川普上任後，今天將首度與中國國家主席習近平會面。中美元首首次的「川習會」，預料討論東北亞情勢、中美經貿，南海與台灣問題等，會談內容及互動受到全球高度關注。



中國時報：年省八億利息 軍公教退休金 明年起改月領



中國時報7日報導，退休軍公教人員領取月退金的方式將有重大變革。考試院會昨天通過銓敘部所提的臨時動議，確認從明年元月一日起，退休軍公教人員領取月退金的方式，將從現行的「半年領」改為「月領」，預計每年為國庫省下八億元的利息支出。



蘋果日報：玖壹壹團長父 毆傷討債男 被指恐嚇耍黑道 春風喊冤



蘋果日報7日報導，本土天團「玖壹壹」團長春風的父親遭爆撂小弟打人，春風事後還嗆自己是黑道！彰化謝姓男子指控幫姑姑討會錢，卻遭春風爸爸及黑道小弟毆打成傷，春風還到醫院嗆：「我老大是台中有名的黑道。」春風昨喊冤指謝男先持刀砍傷爸爸，其弟弟和堂哥自衛反擊，自己也沒嗆是黑道。警方稱雙方已互控傷害罪，謝男另控春風涉恐嚇，洪父涉殺人未遂，已移送春風父親、弟弟及堂哥，檢方訊後飭回；檢方另將傳喚春風到案說明。



自由時報：年收支2500億 蔣經國等165基金會 立法監管



自由時報7日報導，為建立財團法人的制度規範，避免國家財產流失，行政院長林全昨主持院會拍板「財團法人法草案」，要對政府捐助的一百六十五家財團法人採高密度管理，列管對象包括蔣經國基金會等，這些財團法人一年基金收支總金額達二千五百億元，未來立法通過後，將要求健全財務制度與人事制度，否則主管機關可命其解散。