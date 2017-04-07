川習會》禮儀重於政策  中國首要任務：不讓習近平出糗

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國國家主席習近平、美國總統川普在美東時間6日（台灣時間7日清晨）先後飛抵佛羅里達州，即將展開「川習會」，面對直言不諱、迥異於傳統政治人物的川普，有中國官員透露首要任務就是不讓習近平出糗。

《路透》報導，川普性格狂放，喜歡在推特上大發議論，上任不到100天可以一則不到140個字母的簡單推文破壞最精心研擬的計畫，因此包括外交人士和助理在內，沒人敢確定川習會將有何發展。

而習近平外表冷靜、神秘，因此相較於政治議題上的交鋒，更讓中方擔心的是，無法預測的川普會讓習近平落入尷尬局面，報導指出，有中國官員透露，首要任務是不能讓習近平出糗。

中國的擔心不是沒有道理，以往川普曾讓他國元首陷入窘境，像是德國總理梅克爾3月中旬訪問白宮時，在媒體簇擁下提議握手，卻遭川普「無視」拒絕，讓場面頓時冷掉，相當尷尬。

由於有幾位外國領袖在會晤川普時出糗的前例，中國方面對禮儀的關注高於政策，最擔心的是常有出人意表言行的川普會令習近平尷尬，中方官員透露，「中國方面的優先要務是確保習主席不會沒面子。」

川普將與主席習近平展開首次面對面會談，雙方各偕第一夫人在川普佛羅里達州棕櫚灘馬阿拉哥(Mar-a-Lago)的俱樂部輕鬆會面，隨後共進晚餐，明天將深入討論棘手的貿易與外交政策議題，高峰會將在午餐會後正式結束。

川普表示，他將會向習近平提起美方對中國貿易措施的憂慮，並請中方多出點力抑制北韓的核武野心，只不過這兩項議題據料都難有重大突破。



白宮官員壓低對川習會期望，表示這次會面將為雙方未來打交道奠定基礎，官員表示，「我不預期會對貿易大舉討價還價，我想大家會看到的是總統向習主席清楚與公開表明我們對貿易議題的期待。」



有鑑於此，消息人士表示，習近平此行準備了許多大禮，將在川普關注的貿易與就業議題上示好，而且是川普可以透過推文宣布的好消息。



根據了解習近平計畫的人士透露，其中最重大的是能夠為美國人創造70萬個工作機會的投資計畫。日本首相安倍晉三2月間造訪馬阿拉哥時，也曾對川普承諾相同數字就業機會，中國顯然不想讓對頭日本專美於前。



根據法新社，這些人士又說，中國還可能提議進一步開放汽車與農產品市場。習近平也希望美方有所回報，除了川普保證不對中國實施懲罰性關稅，他還希望美方延後對台灣的軍售案，至少延到今年秋季中國共產黨舉行全國代表大會之後。