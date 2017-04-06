北市減塑新制 年減2千萬個塑膠袋用量

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）台北市環保局6日宣布，最快明年元旦起實施超商、超市和量販店「兩袋合一」，亦即未來上述業者販售的購物袋都可做為垃圾袋使用，民眾只需付費1次買「兩用袋」，就可用於購物及當垃圾袋使用，減少1個塑膠袋使用量，預計每年可減少2千萬個塑膠袋使用量，相當於5.3座台北101高度。

自由時報報導，台北市自102年推動「環保2次袋」，推廣購物袋與專用垃圾袋結合，但因超市業者自己也有販售購物袋，「利益衝突」下造成政策推行困難。政策上路四年僅售出328萬「環保2次袋」，相較北市超商、超市及量販店每年售出2千5百萬個購物用塑膠袋，北市仍有相當大的減塑空間。

按環保局規劃，明年「兩袋合一」若順利上路，新的兩用袋外觀、大小、厚度、強度及不透明度等都須重新設計，售價則與目前市售專用垃圾袋雷同，至於原有的「環保2次袋」則在兩用袋上路後全面回收。

環保局副局長盧世昌說明，未來兩用袋將分為2種，一是業者代售環保局公版的兩用袋，另一種則是由業者自行設計，並向環保局購買防偽標籤發行，2種方式同樣都會補助業者5.6％代售費用。

盧世昌也強調，未來不管是環保局製作或業者自製的袋子，售價都會相同，業者製作成本則需自行吸收，但業者可在袋上打印廣告平衡成本。

盧世昌強調，預估兩袋合一上路後，北市約可減少470噸垃圾袋重量，長度可繞行台灣8.8圈，未來也會視環保署政策，逐步擴大減塑範圍。