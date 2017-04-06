Škoda Fabia蟬聯2017車訊風雲獎「最佳進口小型車」殊榮

國內車壇的年度盛事2017年車訊風雲獎票選活動於上週五圓滿落幕，身為同級距市場上的超人氣車款，最有價值的歐洲掀背新世代—Škoda Fabia憑藉著優異的產品競爭力與暢旺的銷售表現，連續第二年蟬聯「最佳進口小型車」殊榮，可謂實至名歸！

以「聰明的 就懂」品牌精神打入台灣市場的Škoda，自2015年4月正式發表第三代全新Škoda Fabia車系以來，迅速成為年輕世代消費客群入主歐洲車的最佳首選，堪稱是歐系進口小型車級距的超人氣車款。挾帶著Fabia車系推出至今全球銷售累計突破350萬輛銷售佳績的氣勢，全新Škoda Fabia早已是Škoda Taiwan旗下最重要的銷售主力車款，今年更將繼續帶領品牌朝5,500輛的年度銷售目前昂首向前邁進！

Škoda Fabia移植自Volkswagen MQB模組化概念的平台設計，特別加入了舒適與最佳操控穩定性的雙重考量，其主力車款所搭載的新世代1.2 TSI渦輪增壓引擎，除了早已通過目前最嚴格的EU6歐盟六期法規，更在性能表現和廢氣排放等方面取得絕佳平衡。此外，在此同時Škoda Fabia更增加多項主被動安全科技配備如：XDS+主動式電子限滑差速器，可有效提升車輛過彎循蹟反應與操控穩定興；MKB (Multi-Collision Brake System) 二次碰撞預煞系統能降低車禍意外發生時的再次傷害；Hill Hold Control則協助車主上坡起步車輛不會倒滑。而為了讓New Fabia更具C/P值，Škoda將Stop and Start引擎自動啟閉系統列為1.2 TSI車型的標準配備，並搭配Brake Energy Regeneration煞車動能回復系統，為聰明的車主省下不少荷包。至於主被動安全設備方面，六氣囊、ESC電子行車穩定系統、四輪碟煞等皆是New Fabia的安全後盾。歐式懸吊系統設計，也讓這款最有價值的時尚迷你掀背車擁有優異操控表現。