挺文創產業! 臺灣企銀贊助聯合數位文創「HELLO！My name is Paul Smith 」

臺灣企銀特別贊助由聯合數位文創與英國設計博物館共同籌辦的『HELLO！My name is Paul Smith』特展，展出期間自2017年6月17日至2017年9月3日，並假華山1914文化創意產業園區舉行，臺灣企銀總經理周燦煌特別出席於4月6日舉辦的預售記者會，周總經理表示，該行配合政府扶植文化創意產業發展，積極推動文化創意產業貸款，並列為重點推動業務，更連續3年（2014年~2016年）榮獲金融監督管理委員會「獎勵本國銀行辦理創意產業放款方案」績優金融機構『優等獎』的肯定。

本次由臺灣企銀共同贊助之Paul Smith特展，展出內容為英國時尚服裝大師Paul Smith手稿、攝影、收藏及歷年來系列作品，邀請觀眾體驗Paul Smith在時尚、設計領域的獨特魅力，藉由本次特展凝聚文創發展能量，鼓勵文創人才展露光芒，也為臺灣文創設計產業開拓國際視野。

臺灣企銀目前為臺灣唯一中小企業專業銀行，秉持關懷與分享的企業理念，力挺文化創意產業並持續關懷文創發展，臺灣企銀於2008年1月、2011年6月即開辦「電影事業廣播節目供應事業及有聲出版事業優惠貸款」、「文化創意產業優惠貸款」等2項專案貸款，對於相對不易取得融資之微型文創企業，給予最具體的支援，其中包含「海角七號」、「賽德克巴萊」、「雞排英雄」、「鐵獅玉玲瓏」等知名國片電影，凸顯協助文化創意產業之投入與用心。

同時為增加文創貸款業務拓展之成效，臺灣企銀更於全國125家分行設置創意產業專業諮詢窗口，以提供洽談客戶各項融資諮詢服務及相關協助，全力支持政府建構文創事業發展環境，持續為創意創新產業注入資金活水，增添國家經濟發展新動能。