投資新選擇 債券ETF附條件交易

財政部為提高投資人參與債券市場意願，於本（2017）年起暫停徵收債券ETF之證券交易稅10年，投資人出售債券ETF及承作債券ETF附條件交易皆可享有免1‰證券交易稅之優惠。

近年來ETF交易活絡，約占大盤成交值10%，且投資範圍含括國內股票、外國股票、黃金、石油及債券等多樣標的，投資人除於上市（櫃）買賣ETF外，亦可洽證券商承作債券ETF附條件交易，作業與現行可轉債附條件交易方式雷同，集保結算所依櫃買中心之成交紀錄及證券商之通知，將投資人附條件買進部位登載於集保帳戶，投資人權益可獲得充分保障。

集保結算所林修銘董事長表示，為提供證券商及投資人辦理債券ETF附條件交易，配合櫃買中心之交易規劃，集保結算所已修訂相關規章，並開發資訊系統，證券商使用現行與集保結算所之連線交易即可辦理此項新業務，此作業可增加ETF之流動性、證券商承作附條件交易之標的及投資人之投資工具，創造金融市場多贏的局面。

目前已有投信公司發行一檔追蹤美國政府債券之ETF，另尚有數檔債券ETF將於近期掛牌交易，投資人可洽詢往來證券商辦理債券ETF附條件交易。

集保結算所辦理之業務及保管商品已朝多樣化發展，未來將持續配合主管機關及證券周邊單位推動新種商品辦理相關帳簿劃撥作業，提供證券商及投資人更便捷且安全之服務。