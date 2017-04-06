核二1號機7月發電 核一2號機恐6月停役

（中央社記者黃麗芸台北6日電）行政院原能會審核通過核二1號機格架工程審議案，台電發言人林德福說，後續施工期約兩個月，審慎樂觀7月初可併聯發電，但核一2號機6月恐停役，核三2號機明起歲修至5月中。

核二廠1號機去年11月停機歲修，但因放置用過燃料棒的燃料池已飽和，應退出180束燃料棒無處可擺放，台電去年8月向原能會提出核二廠裝載池修改申請，盼透過申請延伸格架的修改裝載池計畫，增加提供兩部機組各440束的燃料棒存放空間。

由於今夏供電吃緊，核二廠1號機格架工程審議案成關鍵，外界高度關注。

原能會今天表示，去年8月18日接獲台電公司提出核二廠護箱裝載池改為440束用過燃料貯存空間申請案後，聘請核工、結構、材料、熱流、輻防等相關領域學者專家11人與原能會相關局處同仁組成專案審查小組，就台電所提安全分析報告與其對審查意見所提的補充說明及報告修訂內容進行嚴格審查。

同時，也參考國外相關案例的審查作法。

原能會認為，台電就此案提出適當評估與說明，審查結果可接受，已就審查情形與結論撰寫安全評估報告，經審查委員審閱同意，今天正式核定同意此申請案。

另外，台電後續開始施工及進行測試驗證時，原能會都將到場視察，以確認其各項作業均依承諾執行並符合安全標準。

林德福受訪表示，核二廠1號機修改裝載池計畫審查通過後，粗估施工期約需2個月，預計7月初可併聯發電，供電量為100萬瓩，今夏供電可望審慎樂觀。

至於核一廠2號機部分，林德福說，預計6月就沒有燃料可燒，且面臨燃料池爆滿情況，若新北市政府屆時仍未核發第一期乾式貯存設施的水土保持設施完工證明，核一廠2號機則將停役。

台灣3座核電廠6部機組，目前僅核3廠正常運轉，核一廠1號機及核二廠1、2號機現均處於暫停運轉狀態。

但核三廠2號機明天起也將進行歲修作業至5月17日，且受到一例一休影響，林德福表示，今年歲修期程較往年增約5至6天左右，預計不影響全台供電狀況，台電所有機組預計將在5月20日前全數完成歲修作業、備戰。

林德福還說，大潭電廠緊急發電機組的兩台氣渦輪機組均已運送抵台，而兩部發電機組則預計5月中旬以前到達台灣，力拚7月併聯發電目標。