延攬外國人才 政院擬祭就業金卡、租稅減免優惠

(台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導) 行政院發言人徐國勇今(6)日表示，為延攬外國專業人才，國發會擬訂定專法，提供外籍專業人才簽證、居留、保險、租稅等優惠，如創設4合1的「就業金卡」，讓工作環境更加友善。

行政院長林全今中午與民進黨立委進行「便當會」，討論「外國專業人才延攬及僱用法」草案。

徐國勇會後表示，台灣人口老化、人才快速流失到國外，國內需吸引外國人才彌補人力缺口，人才引進法規卻沒有鬆綁，因此在不改變外國專業人才來台工作資格跟審查標準的原則下，希望放寬外國人在台生活便利性。

專法擬放寬外國專業人才來台灣工作的聘僱許可和期間，並提供外國專業人才包含工作許可、居留簽證、外僑居留證和重入國許可4合1的「就業金卡」；並將創設「尋職停留簽證」，讓外籍人士可在台有6個月的求職時間。

徐國勇說，該法也研議對年薪新台幣200萬元以上的外國專業人士，提供所得稅減免優惠；外國專業人士來台工作，參加健保不須受6個月等待期限制；已經取得永久居留的外國專業人才，其配偶和未成年子女可申請永久居留，直系尊親屬來台規定也將放寬。

此外，外國來台的實習生薪資也訂在最低4萬7971元，未來並不會發生藍領被排擠的情況。

徐國勇表示，該草案主要針對外國專業人士，強調「陸勞不會進來，只有港澳居民可以比照」。不過，由於立委對租稅優惠期間、外國名校如何界定、「專業」認定標準，以及實習期限等，有不同看法，內容尚未定案，仍可能大幅調整。