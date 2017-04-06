2017年全國文化會議分區論壇，東部接力續航！

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）繼第一場全國文化會議分區論壇於3月25日在屏東召開，花蓮分區論壇緊接著將在4月8日於花蓮文化創意產業園區舉辦，竭誠歡迎花蓮地區民眾一起對文化議題發表意見，共同拼出臺灣未來文化政策藍圖。

本次論壇所在花蓮文創園區，過去曾為飄著酒香的釀酒廠，不僅是花蓮人珍貴的文化資產，經活化運用後，現為培育在地文創產業的重要基地，同時花蓮縣政府為活絡在地文化經濟，刻正積極推動設置動畫藝術村。此外，花蓮享譽國際的自然景觀、人文資源與多元族群的場域特性，境內阿美族、太魯閣族、布農族及噶瑪蘭族、撒奇萊雅族及賽德克族等原住民族多樣且豐富的文化樣貌，均是當今重要的資產。如何讓不同族群、不同文化可以一起生活在臺灣這塊土地，增加彼此的認識與理解，亦是本次論壇的核心議題。

為配合在地產業特色與文化發展需求，上午場討論議題為「文化經濟與文創產業生態體系的永續（文化永續力）」，下午場次討論「促進文化多樣發展與交流（文化包容力）」議題。上午場邀請國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所劉蕙苓所長擔任主持人，中華大學觀光與會展學系助理教授林冠文、中山大學劇場藝術學系副教授謝榮峰、東華大學民族語言與傳播學系副教授孫嘉穗引言與談；下午場由阿美族歌手兼演員舒米恩擔任主持人，國際民間藝術組織臺灣分會．跨文化藝術交流協會執行長郭麗敏、OISTAT 國際劇場組織總部資深經理魏琬容擔任引言人，與民眾一起討論。

兩場次之間亦將專題討論文化基本法草案，由國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所劉俊裕所長擔任主持人。其他文化議題意見亦將於各場次開放時段中討論，希望透過主題聚焦，在主持人、引言人與民眾審議思維的公共參與中，一起找出臺灣文化的未來方向。

為兼顧議題討論深度與廣度，每一區選三個地方，以一天雙主軸的方式分上午場與下午場各三小時進行討論。歡迎分區民眾參與所有場次，一起討論六大議題。若無法現場參與，可透過臉書 「2017年全國文化會議暨文化政策白皮書」討論六大議題，或透過官網觀看網路直播，並加入「公民智囊團」提案。只要有500位以上的民眾附議該提案，經過諮詢委員會討論，將會在9月2日全國文化會議進行討論。

另外文化部亦針對青年、新住民及文化經貿、文化科技、文化資產等議題，規劃專題論壇，邀請全臺灣對文化事務有興趣的民眾一同發聲，讓文化公民的聲音傳達到臺灣的每一個角落。

2017年全國文化會議暨分區論壇與文化基本法各區公聽會報名已開跑，歡迎民眾報名參與，共同關心文化未來，詳細場次資訊請至網站查詢：

http://nccwp.moc.gov.tw/，或臉書「2017年全國文化會議暨文化政策白皮書」。