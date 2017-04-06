研究：服用低劑量阿斯匹靈可降低癌症死亡率

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）醫學界有個口號：「一天一顆阿斯匹靈，遠離心臟病。」根據美國最新研究，長期服用低劑量阿斯匹靈還可降低癌症死亡率。該研究於周一在美國癌症研究協會（the American Association for Cancer Research, AACR）年度會議中發表。

任職於麻省醫學院（Massachusetts General Hospital）和哈佛醫學院 (Harvard Medical School) 的Yin Cao教授表示，研究數據來自於1980年到2012年間，8萬6千名參與護士健康研究（Nurses' Health Study）的女性和1986年到2012年間，4萬3千名參與醫護人員追蹤研究（Health Professionals Follow-Up Study）的男性。

在這將近32年間，超過8千2百位女性和將近4千6百位男性死於癌症，但在參與者長期服用低劑量阿斯匹靈後與未服用者相對照，女性死亡率降7%，男性則降11%；而跟有服用但沒有長期服用者相比，女性死亡率降7%，男性降了15%。

值得注意的是，在眾多癌症中，大腸直腸癌患者在服用阿斯匹靈後死亡率更是顯著下降，女性降了31%，男性下降30%；乳癌死亡率下降11%，攝護腺癌下降23%，另外，肺癌的死亡率亦有減少。

不過，研究人員也特別提醒，如果有胃潰瘍或其他腸胃道疾病患者則不適服用阿斯匹靈。

美國癌症研究協會的流行病學主任Rulla Tamimi博士相當肯定該研究，他表示，科學家們一直試圖深入了解各種藥物的利弊和運用，阿斯匹靈是款廣泛使用又便宜的藥物，過往研究已證實其能有效降低心血管疾病和中風的風險，而該份針對癌症死亡率的研究應擴大研究其他類癌症患者的成效。