全球最佳年輕大學 台灣8校上榜歷年最多

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）英國泰晤士報高等教育特刊今（6）日公布2017年全球最佳年輕大學（Young University Rankings）排行榜，台灣有8所大學上榜，為歷年來最多，但名次表現不若以往。

泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）連續第6年公布排名，今年將調查排名的大學數量，從去年的150所增加到200所，調查對象為48個國家建校未滿50年的大學，顯示這些學校未來成為全球一流大學的潛能。

台灣今年有8所大專院校擠入榜單，是歷年來最多的一次。

名次最佳的為國立台灣科技大學，從去年的43名下滑至59名。其餘7校分別為長庚大學、國立中山大學、國立陽明大學，名次在101至150名區間；亞洲大學、逢甲大學、國立中正大學，元智大學，名次則在151至200名區間。

瑞士的洛桑聯邦理工學院（Ecole Polytechnique Federale de Lausanne）連續第3年登頂，封為全球第1名的年輕大學。其次依序是香港科技大學、新加坡南洋理工大學、南韓浦項（Postech）科技大學、韓國高等科學技術研究院（KAIST）。

第6到10名為荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）、香港城市大學、德國烏爾姆大學（Ulm University）、德國卡爾斯魯厄大學（Karlsruhe Institute of Technology），以及義大利比薩聖安娜大學（Scuola Superiore Sant’Anna）。

亞洲的香港、新加坡、南韓表現優異，在前10名當中包辦5名。進榜最多的國家則是英國，有27所學校上榜，其次是澳洲的23所，接著依序為法國16所、西班牙15所、德國11所，以及義大利10所。

負責這項調查的編輯巴提（Phil Baty）表示，「今年的調查顯示全球各地都有優秀的年輕大學。雖然美國在全球大學排行榜中稱霸，但在這個排行榜中僅占不到3％。」

他表示，「今年亞洲學校表現優異，前10名中占據一半，是2012年有排行榜以來最佳的一次。整體而言，排行榜的200所學校當中，有超過四分之一（55校）來自18個亞洲國家。」