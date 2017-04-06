4月6日台灣各報頭條搶先看

聯合報：美擬入境嚴查手機FB 台灣等38免簽國恐適用



聯合報6日報導，華爾街日報報導，美國川普政府官員表示正在研擬針對入境外籍人士的「極嚴審查（extreme vetting）」計畫，申請入美簽證的外國人可能被迫交出手機和社群媒體帳戶密碼，並回答意識形態的問題。這項政策可能適用於包括台灣等卅八個享免簽證待遇的國家地區。



中國時報：一例一休衝擊 442所幼兒園學費喊漲



中國時報6日報導，一例一休上路，加上物價上揚，造成6都私立幼兒園高達442所向教育局提出今年9月、新學年度起將調漲收費，其中，台中市有175所計畫調漲；北市有80所，家長每月最少得多支出4800元，北市教育局表示，本月中將召開審議委員會，才能定案是否漲價與調幅。



蘋果日報：射癱特勤 竟全逃罪



蘋果日報6日報導，國安局特勤中心前年三月，以新研發的膽識訓練「對向移動交錯實彈射擊訓練」，讓學員未穿防彈衣等防護，近距離面對面交錯移動實彈射擊，導致中校教官郭耿宏遭學員吳宥鈞射中頸椎，急救後頸部以下癱瘓臥床，郭控告時任特勤中心副指揮官許昌和吳宥鈞等人，涉嫌過失致重傷害罪，但許昌辯稱不知已用實彈訓練，台北地檢署認定，許昌未要求郭進行該訓練，而吳員僅接受一個月的新訓，難以苛責，昨將全案不起訴。



自由時報：穿了三十年 警察制服要改了



自由時報6日報導，七萬警察大軍準備換帥氣的戰警新制服囉！目前制服警察穿的藏青色制服，已有三十年未更換，且已不合時效，警政署因應立法院通過「警察服制條例修正案」，已成立專案委員會研議新制服，並著手透過臉書、網路廣徵意見，警政署長陳國恩昨表示，希望屬於台灣警察新制服的設計樣式，今年度就可出爐，明年就爭取預算發包製作更新。