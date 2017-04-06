〈時評〉人頭黨員是國民黨最大公約數

國民黨振衰起敝了嗎？短短幾個月內，黨員人口數從22萬人成長到45萬人，足足增加了一倍，但就算如此，國民黨很可能只是個空殼子，虛有其表，依然看不到重生的可能性。



國民黨今年1月10日公告具投票權的有效黨員數，只剩22萬6783人，不過，在繳交黨費3月31日截止後，根據黨中央最後統計，這次黨主席選舉，具投票權的黨員總數卻達45萬1510人。



這樣快速、積極的成長，絕對和國民黨主席選舉白熱化有關，因為這次有六位人士有意角逐黨魁，為了拿下入場卷，過去三個月，拚死拚活都在拉人加入國民黨，也造成今天的局面。



面對黨員人數翻倍，黨內人士無不顯得憂心忡忡，因為這裡面以人頭黨員占大宗，目的是為了影響黨主席選舉的最後結果。



因為人頭黨員說穿了，效忠的對象有二，其一是只對特定候選人效忠，國民黨未來的發展，反而不是這些人最關切的問題，其二是對金錢效忠，因為有人幫忙繳黨費，在投票當天被動員投票時，也是以金錢來衡量。人頭黨員看人、看錢投票，眼中就是看不到國民黨。



其結果是，國民黨的體質，因為這場選舉註定要改變，像原本黃復興黨員的9萬人大軍，將失去影響力。以原本20多萬黨員計算，黃復興黨部幾乎占了一半，可以左右國民黨動向，但這次黨主席選舉，已失去這項優勢。



取而代之的，是被特定候選人策動入黨的人頭黨員，操控這次黨主席選舉的投票意向，但這樣的轉變，絕對不是一項正向的發展。



政黨的功能，是匯集民意、反映輿情走向，為民喉舌，因此，必須提出政策、願景，爭取更多民眾支持，但若是一個政黨的最大公約數，竟然是人頭黨員時，那還有什麼代表性可言？



（作者李平華，資深媒體人）