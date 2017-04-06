川習會》首度會面 中美如何各取所需？

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）上任後與中國國家主席習近平的首度會面，將於美國時間週四、週五登場，屆時川習會將在川普位於佛羅里達的私人度假村進行，廣受全球媒體關注。

媒體預料，這場全球兩大經濟體領導人的首度會談，將提及中美貿易、北韓情勢、以及南海爭議等議題。

CNN撰文指出，川普性急、直言不諱、無政治經驗、不拘小節，種種性格都顯示與老謀深算的習近平大相徑庭。

習近平是中國幾十年來權力最大的領導人，而川普的政治地位相較之下則較危險。他是美國自有民調以來最不受歡迎的總統，並且於美國在亞洲勢力消退之時當選；他對於美國退出跨太平洋夥伴關係(the Trans-Pacific Partnership, TPP)的決定更被亞洲國家認定為美國退出亞洲的前哨站。

川普上任以來緊盯中國，多次公開指控中國偷走美國人工作、於南海擴權、在北韓問題上置之不理等，更試圖利用一中政策作為同中國談判的籌碼。

但是，CNN表示，儘管川普與習近平有許多顯著差異，他們都需要在此次會面中求同存異，才能各取所需。

對習近平而言，他需要這場會面順利進行，藉此鞏固其在黨內勢力、爭取連任。在黨內樹敵頗多的情況下，即使身為全中國權力最大的人，依然需要在此次會面對美國領導人多所配合。言下之意，習近平在川習會中的犯錯空間其實很小。

習近平將盡全力阻止中美兩國陷入貿易戰爭，但是北韓及經貿議題將會是習在這場會面中最大的壓力來源。

而對於川普來說，上任70多天以來，魯莽言行、「推特（Twitter）治國」已使其陷入執政危機，大家都在冷眼觀察他該如何兌現競選時振興美國經濟的承諾。他日前已在推特上表示，此次與中國領導人的會談將會非常困難。

The meeting next week with China will be a very difficult one in that we can no longer have massive trade deficits... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年3月30日

然而，即使川普在北韓問題上對中國依舊強硬，反觀其他議題看得出他的態度已有所軟化。例如，他不再直接點名中國為匯率操縱國，也已多次表示同意履行「一中政策」，藉由台灣、美國的雙邊關係作為與北京經貿談判的籌碼。

甚至在南海議題上，日前媒體報導中國在南海的人工島礁建設已幾近完工，將陸續部署多項武器系統，美方不置可否的態度也被外界認為轉趨軟化。

另外，川普剛上任時，中方普遍認為他只是一名競選時強勢的共和黨員，但是當選後會對北京採取較傳統且溫和的談判方式。但是一通與台灣總統蔡英文的電話對談卻讓中國高層大感震驚，打破一開始對川普的既定想法，且開始對中美關係作出更壞的打算。

總歸來看，川普難以預測的作風，加上缺乏對中美關係的深度了解，中方其實無法完全預料川普的行為，或許會為美方在此會面帶來優勢。

此外，川習會前夕，白宮與國務院恢復慣例，攜手高規格舉行背景說明會，並分別向美國及駐美外籍記者簡報，對缺乏外交實務經驗的川普團隊來說，實屬罕見。

美方官員連續兩日3度提及「台灣關係法」，並口徑一致強調一中議題不會有意外，也不會有交易，顯示川普政府瞭解美中台三邊關係的重要性，也不容失誤。