川習會》首度會面 中美如何各取所需？

(台灣英文新聞/ 李嘉 綜合外電報導)美國總統川普(Donald Trump)上任後與中國國家主席習近平的首度會面,將於美國時間週四、週五登場,屆時川習會將在川普位於佛羅里達的私人度假村進行,廣受全球媒體關注。

媒體預料,這場全球兩大經濟體領導人的首度會談,將提及中美貿易、北韓情勢、以及南海爭議等議題。

CNN撰文指出,川普性急、直言不諱、無政治經驗、不拘小節,種種性格都顯示與老謀深算的習近平大相徑庭。

習近平是中國幾十年來權力最大的領導人,而川普的政治地位相較之下則較危險。他是美國自有民調以來最不受歡迎的總統,並且於美國在亞洲勢力消退之時當選;他對於美國退出跨太平洋夥伴關係(the Trans-Pacific Partnership, TPP)的決定更被亞洲國家認定為美國退出亞洲的前哨站。

川普上任以來緊盯中國,多次公開指控中國偷走美國人工作、於南海擴權、在北韓問題上置之不理等,更試圖利用一中政策作為同中國談判的籌碼。

但是,CNN表示,儘管川普與習近平有許多顯著差異,他們都需要在此次會面中求同存異,才能各取所需。

對習近平而言,他需要這場會面順利進行,藉此鞏固其在黨內勢力、爭取連任。在黨內樹敵頗多的情況下,即使身為全中國權力最大的人,依然需要在此次會面對美國領導人多所配合。言下之意,習近平在川習會中的犯錯空間其實很小。

習近平將盡全力阻止中美兩國陷入貿易戰爭,但是北韓及經貿議題將會是習在這場會面中最大的壓力來源。

而對於川普來說,上任70多天以來,魯莽言行、「推特(Twitter)治國」已使其陷入執政危機,大家都在冷眼觀察他該如何兌現競選時振興美國經濟的承諾。他日前已在推特上表示,此次與中國領導人的會談將會非常困難。

The meeting next week with China will be a very difficult one in that we can no longer have massive trade deficits...