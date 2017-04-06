馬來西亞美食節 匯聚中華、印度、馬來文化的道地美饌

古老而風貌多變的馬來半島，熱情豔陽下，曾為各國航海家與商船雲集之處，文化彙集，發展出獨特與包容兼具的人文氣息與多元美食，豐滋味美，令人著迷。台北花園大酒店與馬來西亞觀光局攜手合作，由來自大馬霹靂州(Perak)，深受馬來皇室及首相愛戴的名廚Shahrom B. Saari (夏隆․沙里)，網羅馬國各州、區知名美饌，自2017/04/10-2017/05/11於六國餐廳舉辦馬來西亞美食節饗宴，平日每位NT$699+10%，假日每位NT$899+10%，以歷史舞出色彩，融合種族變化出酸香、辛辣、味濃等菜系，將無法忘懷的味蕾體驗帶給饕客，猶如置身於熱情的馬來國度。

主廚Shahrom B. Saari (夏隆․沙里) 受母親啟蒙，熱衷做菜，尤擅長大馬風味料理，藉由香料與食材的烹飪運用，因馬國地緣、歷史關係，結合三大文明馬來、中華、印度等傳統，將亞洲種類最多變的菜系，思量出最道地的風味，此次主廚將帶來多達10州的特色風味料理，如檳城州(Palau Pinang)的秋葵咖哩魚頭、馬六甲州(Melaka)的椰香花枝鑲糯米、吉蘭丹州(Kelantan)的香茅烤雞佐椰香醬、玻璃市州(Perlis)的辣炒鳳梨蟹..等，當然不可錯過主廚家鄉霹靂洲(Perak)仁當牛肉、與知名的吉隆坡(Kuala Lumpur)沙嗲佐花生醬，多達40道的美食佳餚，呈現最纯粹的南洋風味，台北花園大酒店邀饕客暢啖群山之地的文化風格美食饗宴。

此外，位於一樓的「六國酒吧」聯合推出馬來西亞美食節活動，推出五款南國風情特色茶飲，獻上繽紛大馬風味，每杯NT$120+10%起，包括馬來西亞拉茶、蘋果酸桔汁、玫瑰拿鐵、美祿恐龍、薏米水等，現場手作調製，馬來西亞拉茶取錫蘭紅茶與鮮奶一同熬煮，過濾茶葉後，倒入兩個鋼杯中，奶茶反覆的在鋼杯內來回傾斜，充分的與空氣混合，成就出一杯濃醇絲滑的經典拉茶；蘋果酸桔汁則是完美調合青蘋果汁、酸梅汁，再滴入金桔汁，放些糖調節酸味，每口都嚐到滿滿水果風味，衝突的酸與甜交織在味蕾，好似再次走過初戀一般，令人難以忘懷；玫瑰拿鐵以玫瑰露為主角，加入煉乳攪拌均勻，再倒入濃醇鮮奶，最後以黑色仙草露點綴這美麗動人的篇章，玫瑰香氛駕著奶香飄溢而出，入口滑順，甜滋滋的感觸纏繞舌尖，留下無限美好遐想；美祿恐龍則是在美祿巧克力牛奶中，放上冰塊微微超出杯緣，再灑上巧克力粉，造型像是恐龍的背脊，因而得名，圓潤細緻，沉浸在馥郁細膩幸福中；注重健康與養生的饕客，來杯薏米水最合適，薏米水源自大馬解熱飲品，選用薏仁、冰糖、香蘭葉小火熬煮，入口清甜，咀嚼的到綿軟嫩白的薏仁，顆顆飽滿，令人滿足。「六國酒吧」於活動期間祭出買一送一優惠活動，凡於 4/10-4/30每日晚間6點至8點，來店消費馬來西亞風味飲品，享促銷優惠，邀饕客們親臨體驗馬來風情飲品。

天成飯店集團餐飲營運處營運長石益鳴表示：「此次馬來西亞美食節，以城市為主軸，主廚將用自己最拿手的家鄉料理，用料理訴說航海時代下的飲食文化交流與歷史演變，讓饕客們如親歷大馬一回。預計此波活動將可為六國餐廳帶來成長1-2成。」