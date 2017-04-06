第35屆新光摩天大樓登高大賽 關懷本土企業

為喚起國人高度重視糖尿病對生命安全及社會成本支出的影響，新光人壽慈善基金會及新光人壽將於5月6日(六)上午八時在台北新光摩天大樓舉行第35屆新光登高大賽「為230萬糖尿病友而跑」，登高賽開放報名後，短短2週報名人數已破4,000人。為了感謝民眾的愛心與熱情支持，新光人壽特地延長報名時間至4月10日，讓更多民眾能夠參與這場熱血又能響應公益的精采賽事。請還沒報名的民眾趕緊上活動網站https://runup.skl.com.tw報名。此外，向來秉持公益關懷精神的新光登高大賽，為力挺台灣本土企業，所有報名者只要報名繳費成功，即可獲得來自彰化中小企業「台灣黑狗兄OH9」所生產製造的新光登高運動T恤。

「台灣黑狗兄OH9」品牌是人稱「黑狗兄」的織襪業者李東林所創立，李東林原本是經營專接知名運動品牌的襪業代工廠，並於2011創下業績高峰，然而2013年因美韓簽訂自由貿易協定〈FTA，Free Trade Agreement〉，導致李東林本身及有著襪子王國封號的彰化社頭多數織襪業者，面臨大量斷單的困境，讓許多家庭的生計受到影響。為解決因全球化來襲而產生斷單的問題，李東林立下「讓每個人都穿好襪子」的夢想，秉持不服輸，不向命運低頭的精神，改變經營思維與策略，從過去的接單代工，逐漸轉向品牌經營，成功的轉型為專業運動襪設計製造商，也慢慢的走出企業經營困境。而這位台灣黑狗兄李東林的奮鬥故事，也被《商業周刊》拍成紀錄片，以此獻給所有在角落打拚的台灣人。

深受台灣黑狗兄李東林奮鬥故事的感動，第35屆新光摩天大樓登高大賽，特別選用「台灣黑狗兄OH9」品牌的運動衣作為登高報名好禮，邀請全民一起支持台灣本土優質企業產品，歡迎全國民眾踴躍報名新光摩天大樓登高大賽，活動當天穿著台灣品牌的運動T恤，一起登高享健康，跟糖尿病說掰掰。更多登高大賽活動訊息請上活動網站https://runup.skl.com.tw查詢。