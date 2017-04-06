穿了30年 警察制服將改！

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）目前的警察制服已經沿用將近30年，最近警政署有意變革制服樣式，在臉書粉絲專頁「NPA署長室」貼文，吸引不少網友和警察到底下留言 。

警政署在臉書粉絲專頁貼文，提到警察服制條例去年4月在立法院三讀，警政署將啟動警察制服改革計畫，不少警察留言，指穿皮鞋執勤無論是制伏或是追逐都很不方便，希望改成戰術靴或運動鞋，也有人說希望外勤警員的衣服彈性能再增加，「訂做的制服褲不知道穿壞幾件了」。

警察制服歷經幾次變革，最近一次是1988年的設計款式，歷經將近30年，傳統的警察制服穿著需求，因為資訊傳遞沒有現在便利，所以未能充分了解穿著者的需求和工作環境，不僅無法提供舒適的穿著體驗，反而造成更多負擔和成本浪費，這些都亟待解決，「唯有傾聽來自第一線的聲音，才有辦法設計出切合外勤需求的警察制服」。

非官方的「野生警察制服裝備改革委員會」也在臉書提供許多警察制服的改革建議，表示部分先進國家如南韓、芬蘭等，每10年定期設計警服，而現在的制服問是已將近30年，隨著時間推進，紡織科技、服裝設計等領域都有進步，警服卻未有大幅度改革，近年來希望重新設計的聲音越來越多，希望設計出一套安全、舒適、美觀耐用的新制服，讓警察執勤時更順利。