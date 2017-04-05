中華電信獨霸4月 最多獨家新機優惠！

中華電信4月推出最多獨家手機優惠，「大4G金讚方案」獨家搭配HTC U Ultra 藍寶石版(128G)、SAMSUNG Galaxy A7(2017)、Sony Xperia XZ、HUAWEI Mate 9石墨黑、ASUS ZenFone 3 Deluxe 6G/64G、MOTO Z等旗艦機種。即日起至2017年4月30日止，指定資費搭配Sony Xperia XZs或XZ即送手機經典背蓋(市價1,580元)，且開通Hami Wallet手機NFC一卡通服務，於5月底前進行任一筆消費，還有機會抽中Sony h.ear萬元耳機、千名超商禮券等好禮，搭配大4G金讚方案1,399型以上資費，再加贈2,000元帳單回饋金好康優惠！中華電信行動電話門號5年以上老客戶還可參加「數位門市老客戶獨享限時優惠」，享最高手機折價與帳單回饋金各2,000元，總計共4,000元加碼優惠，優惠機型限量2,000台，數量有限，快把握機會！

大4G金讚方案暢快飆網 優惠再加碼！

中華電信「大4G金讚方案」即日起優惠再升級，並延長至2017年7月2日，指定方案加碼首年上網無限瀏覽，並新加入月付1,199元方案，合約租期30個月，享首年4G上網無限用、第二年起每月30GB超大上網量、合約期間網內語音通話免費，及贈送高額網外和市話語音通話量等優惠內容。不論是愛用手機看影片、聽音樂，或常需要電話聯繫親友或洽公的客戶，通通都適用。月付1,399元，即可享合約期間上網流量無限用，搭配中華電信多款獨賣旗艦新機，購機好禮、購機折價優惠享不完，指定方案最高再送4,000元優惠！

2G作伙逗陣來升級！現在換4G正是時候

專為2G客戶推出的「2G作伙逗陣來升級」方案，只要月繳跟2G相同的88元起，即可輕鬆升級4G，再享免費語音通話優惠，多款0元手機任君選擇，享總價值超過20,000元優惠！2G月租型客戶於2017年6月30日前移轉，加贈「五月花抽取式衛生紙一組(16包裝)」，現在加入4G正好康！