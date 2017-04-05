期交所與芝加哥商業交易所合作在台推出兩大美股指數期貨

臺灣期貨交易所與芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange, CME)及S&P Dow Jones指數公司達成指數授權合作，將推出新臺幣計價之S&P 500®指數期貨以及道瓊工業指數期貨，兩契約乘數分別為新台幣200元與20元，並預計於今年5月推出盤後交易時同步上市，象徵臺灣期貨巿場接軌國際零時差。

美股為國人複委託買賣國外股票中，交易金額最高，美股指數期貨交易量亦名列前茅，而期交所將掛牌之S&P 500指數期貨以及道瓊工業指數期貨，不僅可讓國內投資人無需承受匯兌風險，直接參與美國股巿投資，亦可提供跨巿場交易機會。劉董事長表示：「兩大美股指數期貨之推出，目的即在滿足國人對美股相關投資工具之高度需求，提供更多元化交易、套利及避險機會，亦是繼去年與前年相繼推出印度50期貨以及東證指數期貨後，再次推出之國際合作商品，代表期交所推動市場國際化之努力，再創新里程。」

CME董事長暨執行長Terry Duffy表示：「CME致力提供全球客戶新商品，以協助其進行風險控管。而本次與臺灣期貨交易所之合作，充分顯示S&P 500指數及道瓊工業指數等二大指標性之指數，對投資人風險管理之重要性。」

S&P Dow Jones指數公司執行長Alex Matturri亦表示：「我們非常樂見，能將極具美股代表性的S&P 500指數及道瓊工業指數授權臺灣期貨交易所推出期貨契約，本授權案反應了臺灣交易人對於便利且具代表性的美股投資工具之需求。」

本次二大美股指數期貨同步在盤後交易上線，屆時交易時間延長至隔日凌晨5點，交易時段與歐美市場一般交易時間接軌，為國內外交易人提供完善避險管道及更多交易機會。